VIDEO. Le Maire : "Je ne me réveille pas le matin en me demandant si François Fillon va me nommer ministre"

Bruno Le Maire, député Les Républicains de l’Eure et ancien ministre de l'Agriculture, s'est dit, jeudi 12 janvier, sur franceinfo, "totalement engagé" derrière François Fillon "pour qu'il puisse gagner cette prochaine élection présidentielle". Avant d'être éliminé de la primaire de la droite, Bruno Le Maire a souvent répété qu'il n'accepterait aucun autre poste que celui de président. Et à présent ? "Lorsque le score est tombé le soir du premier tour, j'ai fait un choix immédiat, sans demander quoi que ce soit à François Fillon, sans négocier quoi que ce soit. Je lui ai dit : ton projet est le plus proche du mien, je te soutiens."

"J'ai déjà été ministre"

François Fillon a confirmé, mercredi, qu'il donnerait juste avant l'élection le nom de deux, trois ministres importants. "C'est son choix de candidat. A lui de voir qui il veut désigner et à quel moment", a déclaré Bruno Le Maire.

"Je ne me couche pas le soir et je ne me réveille pas le matin en me demandant si François Fillon va me nommer ministre. J'ai déjà été ministre, j'ai déjà occupé des postes gouvernementaux, ce n'est pas pour ça que je me bats aux côtés de François Fillon. C'est pour qu'il soit élu président de la République et que notre pays aille mieux", a-t-il insisté.