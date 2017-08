Bruno Le Maire assure que le sort des "plus fragiles" est la "priorité absolue" du gouvernement

"Notre priorité absolue est de redonner de l'emploi à chacun, en veillant à ce que les plus fragiles ne soient jamais oubliés". Dans un entretien publié lundi 21 août par le quotidien régional Sud-Ouest, Bruno Le Maire érige le soutien aux personnes fragiles en valeur cardinale du gouvernement.

L'exécutif va "augmenter la prime d'activité, l'allocation pour les adultes handicapés", et le "minimum vieillesse", détaille ainsi le ministre, sans plus de précision.

Bruno Le Maire juge "profondément injustes" les critiques de certains économistes qui estiment que le programme économique du président Emmanuel Macron bénéficiera surtout aux plus riches. Et de rappeler que "ce sera dix milliards de gain de pouvoir d'achat pour les classes populaires et moyennes au travers de la baisse de la taxe d'habitation, et sept milliards de gain pour les actifs dans le cadre de la bascule des cotisations salariales vers la CSG". "La vraie justice, c'est de rompre avec un modèle qui n'a donné aucun résultat", rétorque-t-il.

La hausse de la CSG épargnera "les plus modestes"

Interrogé sur la hausse de la CSG qui pénalisera les retraités, le patron de Bercy reconnaît "leur demander un effort".

Je leur dis qu'ils le font pour les plus jeunes générations et pour récompenser le travail. Ce n'est pas un effort pour alimenter les caisses de l'État. Bruno Le Maire à "Sud-Ouest"

Il assure que "les plus modestes ne seront pas touchés : un retraité seul qui perçoit moins de 1 200 euros par mois ne sera pas concerné. Ni les couples qui perçoivent moins de 1 800 euros mensuels". Et d'affirmer qu'"une grande partie de ceux qui assumeront cette hausse bénéficieront d'une baisse de leur taxe d'habitation".

"Le cap fixé (...) est celui de la baisse des impôts pour tous (...) Nous baisserons les impôts pour les entreprises comme pour les ménages (...) Les salariés verront que leur fiche de paie augmente dès l'année prochaine", affirme enfin Bruno Le Maire.