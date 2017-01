VIDEO. Présidentielle : "Je ne suis pas fermé au fait d'enrichir ce projet, au contraire", assure Hamon

"Moi, je souhaite que l'on vote pour ce que je propose et pas contre François Fillon et Marine Le Pen seulement." Benoît Hamon, candidat du Parti socialiste et de ses alliés à la présidentielle, était l'invité du journal de 20 heures de France 2, lundi 30 janvier. Après son entretien avec le Premier ministre, Bernard Cazeneuve, un peu plus tôt dans la journée, il a tenu à apporter quelques précisions sur son programme.

"Je maintiens le cap du revenu universel"

"Je ne suis pas fermé au fait d'enrichir ce projet, au contraire", a lancé Benoit Hamon assurant ainsi être près à écouter les diverses composantes du PS et celles notamment représentées par son rival battu Manuel Valls. Toutefois, l'ancien ministre de l'Education a tenu insister qu'il resterait ferme sur certaines de ses propositions : "Oui je maintiens le cap du revenu universel", a-t-il ainsi lancé.