VIDEO. Présidentielle : "Emmanuel Macron est la créature du système", attaque Benoît Hamon

Quelques minutes avant le ralliement officiel de Manuel Valls à Emmanuel Macron, Benoît Hamon a lancé une charge contre le candidat d'En marche ! "Emmanuel Macron, c'est la créature du système. De celles et ceux qui ne veulent pas perdre le pouvoir", a lancé le candidat socialiste.

"Pour garder le pouvoir cinq ans de plus"

"Ils se sont choisi un champion. Un champion pour garder le pouvoir cinq ans de plus et ne rien changer aux politiques", a continué Benoît Hamon, à propos des poids lourds du Parti socialite qui ont décidé, comme Jean-Yves Le Drian, d'apporter leur soutien à Emmanuel Macron ces derniers jours. En plus du ministre de la Défense, la secrétaire d'Etat à la Biodiversité, Barbara Pompili, et Thierry Braillard, le secrétaire d'Etat chargé des Sports, ont officiellement rallié le candidat d'En marche !.