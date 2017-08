Présidentielle : Dray réclame un audit des comptes de campagne de Hamon, le moins rentable des candidats

"C'est la moindre des règles, des politesses." Le socialiste Julien Dray, proche de François Hollande, a réclamé, mercredi 9 août, sur LCI, un audit des comptes de campagne de Benoît Hamon, le candidat du PS à l'élection présidentielle. Avec 2,3 millions de voix au premier tour et un budget global d'environ 15 millions d'euros, l'ancien ministre de l'Education nationale a été le candidat le moins rentable : 6,58 euros dépensés pour chaque voix.

"On peut pas dépenser l'argent et s'en aller"

"Vous dépensez un argent qui vous appartient pas, qui appartient pour une part aux militants du Parti socialiste, ou qui va être gagé sur le patrimoine du Parti socialiste. Donc c'est la moindre des choses que de pouvoir venir s'expliquer en disant 'voilà ce que j'ai fait des sous'", a notamment déclaré Julien Dray. Et de poursuivre : "On peut pas dépenser l'argent et s'en aller." Pour lui, "il y a un audit, correct, honnête, à faire".

On trouve que c'est beaucoup de sous pour un résultat très modeste. Julien Dray sur LCI

Mais Julien Dray n'accuse pas Benoît Hamon de tricherie. "J'en suis au stade des interrogations et des questions. Y'a un audit à faire, y'a une explication à donner. Pour l'instant, on a du mal à se faire une idée." Et d'ajouter : "Comme il n'a pas fait le deuxième tour, on peut se poser beaucoup de questions."