VIDEO. Le premier tour des législatives sonne-t-il le glas du PS ?

Benoît Hamon, ancien candidat à l'élection présidentielle qui ne passe pas le premier tour d'une élection législative, est sonné. Il a été emporté par la vague. "On ne tue pas les belles idées. On ne tue pas les belles valeurs. Elles n'ont plus aujourd'hui le vent en poupe, momentanément", se lamente-t-il. Jean-Christophe Cambadélis est plus sévère, lucide comme un capitaine dont le bateau a sombré. "Le tourbillon était trop puissant", tonne le premier secrétaire du Parti socialiste.

Les anciens ministres chahutés

Aurélie Filippetti, Elisabth Guigou, François Lamy, Jean Glavany... Autant de figures anciennes ou plus récentes du PS qui ont aussi subi le même verdict. Au total 95 sortants ont été éliminés dès hier soir. Avoir hérité ministre a le plus souvent été un boulet dans ce premier tour. Najat Vallaud-Belkacem, Myriam El Khomri ou encore Jean-Jacques Urvoas parviennent au second tour. Mais pour aucun d'entre eux, la victoire ne semble acquise et pour l'ancien ministre de la Justice, la mission semble même impossible.

Le JT

Les autres sujets du JT