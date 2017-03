DIRECT. "C'est une question de raison" : Manuel Valls annonce qu'il votera pour Emmanuel Macron dès le premier tour de la présidentielle

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #PRESIDENTIELLE

: Valls est réaliste et il a raison de se méfier des abstentions qui pourraient créer une surprise...

: Ou sont les socialistes ? Valls quitte le PS après ça !

: C'est honteux ! Qu'il en tire les conséquences et qu'il quitte le PS.

: Une honte... Pourquoi des primaires ? Aucun respect de la parole donnée. Comment croire alors à l'honnêteté des politiques ?

: Dans les commentaires, vous réagissez à ce soutien de Manuel Valls à Emmanuel Macron.

: "Je le remercie", annonce Emmanuel Macron, en réponse à l'annonce de Manuel Valls de lui donner sa voix à l'élection présidentielle. Le candidat d'En marche ! était sur Europe 1.

: "C'est une question de raison" : Manuel Valls annonce qu'il votera pour Emmanuel Macron dès le premier tour de la présidentielle. Suivez notre direct.

: Le "plafond de verre" qui empêche Marine Le Pen d'accéder à l'Elysée serait-il de plus en plus fragile ? Telle est l'hypothèse du physicien Serge Galam. Ce 'spécialiste des systèmes désordonnés', qui a rejoint le Cevipof (centre de recherche politiques de Sciences Po)avertit que l'''abstention différenciée" pourrait permettre à la candidate du Front national d'être élue à l'Elysée. Interview. (ALAIN JOCARD / AFP)







: "Ce n'est pas un ralliement, c'est une prise de position responsable", dit Manuel Valls au sujet de son soutien à Emmanuel Macron.

: "Je ne veux pas, le soir du premier tour, que nous nous retrouvions face au choix entre François Fillon et Marine Le Pen (...). Il ne faut prendre aucun risque."

: Est-ce que vous voterez pour Emmanuel Macron ? "Oui", poursuit l'ancien Premier ministre, Manuel Valls, qui met en avant "la marginalisation" du candidat désigné par la primaire socialiste.

: Voterez-vous pour Benoît Hamon à l'élection présidentielle ? "Non", vient de répondre Manuel Valls, invité de BFMTV.

: La notion de parti "est dépassée. On l'a vu pendant la primaire qui a dépassé les partis. Vous avez bien vu qu'un certain nombre de socialistes ne me soutiennent pas", relève Benoît Hamon, assurant "en tirer les conséquence pour l'avenir."

: Benoît Hamon fustige le programme d'Emmanuel Macron, "créature d'un système". "C'est le moins bon programme pour lutter contre le FN".

: "Je pense aujourd'hui que le risque du FN existe. Que nous sommes confrontés à une menace très concrète (...). La stratégie qui consiste à dire 'Réunissons nous et ayons peur de Marine Le Pen', cela ne marchera pas. C'est la stratégie de ceux qui se réunissent autour d'Emmanuel Macron."

: Benoît Hamon va désormais répondre à vos questions sur le plateau des "4 Vérités", sur France 2.

: Benoît Hamon s'apprête à répondre aux questions des téléspectateurs de France 2. En attendant, voici un extrait de son premier passage à l'antenne.



(FRANCE 2)

: L'actualité à Londres aujourd'hui, ce n'est pas que le Brexit. C'est aussi la venue d'Emmanuel Macron. Le candidat d'En marche ! doit rencontrer le maire de Londres, rapporte LCI.

: Comment expliquer les enjeux de l'élection présidentielle aux Japonais ? Avec un coq géant, des poussins et un macaron, bien sûr ! Le blog Big Browser du Monde.fr a partagé la vidéo de cette émission diffusée dimanche sur la chaîne NHK.

: "Je ne suis pas candidat pour évoquer tel ou tel feuilleton sur Manuel Valls, je suis là pour parler aux Français de leurs problèmes", a conclu Benoît Hamon, au sujet de Manuel Valls et de l'annonce de son possible soutien à Emmanuel Macron.



: "Je ne veux être ni une gauche qui est pure, car elle pense que se rallier c'est se corrompre. Ni une gauche qui, pour gouverner, se rallie à la droite."



Benoît Hamon appelle encore à une alliance des gauches, évoquant notamment une ouverture à Jean-Luc Mélenchon.

: "Nous vivons une crise morale dans la politique" qui passe notamment par un "manquement à la parole donnée". "Ne pas respecter le verdict des urnes, ça pose problème", déclare Benoît Hamon.

: "Je ne suis pas surpris [par le possible soutien de Manuel Valls à Emmanuel Macron]."



"Je crois que cela crée de la déception, de la tristesse (...) Mais je suis un combattant. Je savais bien, en remportant la primaire, que ceux qui avaient échoué n'allaient pas me laisser faire ma campagne tranquillement."

: Interrogé sur le soutien du social-démocrate allemand Martin Schulz, Benoît Hamon réagit : "Peut-être que les vrais sociaux-démocrates sont en Allemagne. Il ne se trompe pas sur la nécessité de faire une grande alliance de gauche. Il faut, comme la gauche allemande, reconstituer une alliance des gauches."

: "La transition énergétique nous réunit comme le charbon et l'acier nous unissait au début du projet européen", assure Benoît Hamon, appelé à réagir sur les conséquence du Brexit. Il appelle aussi à relancer le projet d'une défense européenne.

: Regardez en direct les "4 Vérités" avec Benoît Hamon sur France 2 et posez-lui vos questions.

: "J'avais besoin de croire qu'une nouvelle façon de faire de la politique était en train de naître (…) Les ralliements successifs tous azimuts et symboliques à bien des égards, à commencer par ceux de l'actuel gouvernement, ne correspondent pas à ma conception du changement."



Il y a les personnalités qui rejoignent Emmanuel Macron, mais il y en a aussi qui le quittent. Selon RTL, l'ancien numéro trois de la Gendarmerie, Bertrand Soubelet, a écrit une lettre au candidat d'"En Marche !" pour lui exprimer sa déception.

: Le vote utile est décidément une expression très souvent entendue lors de cette campagne présidentielle. Mais d'où vient-elle et que veut-elle dire ? Le "20 heures" consacrait, lundi, un sujet à cette formule.





Lexique de campagne : qu'est-ce que le vote utile ?

: "Il ne s'agit pas d'un ralliement", écrit Le Parisien. "Plutôt d'un soutien, qui plus est intéressé." Selon le quotidien, l'ancien Premier ministre, Manuel Valls, a indiqué sa position devant une quinzaine de fidèles rassemblés hier soir. "Le vote utile face à Le Pen, c'est Macron", a-t-il déclaré, selon la source du Parisien.