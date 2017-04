VIDEO. Présidentielle : regardez l'intégralité de "L’Entretien politique" avec Benoît Hamon

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #PRESIDENTIELLE

: Je respecte M. Hamon et sa sincérité, et sans doute son intégrité, mais non. Son programme est coûteux et irréaliste. Les belles idées, c'est noble, mais il y a peu de l'idéal à l'utopie.

: Benoît Hamon ne répond pas aux questions... C'est lassant de l'écouter.

: Je soutiens Benoît Hamon, qui me paraît le plus honnête.

: C'est la fin de cet entretien politique. Vos réactions sont contrastées dans les commentaires.

: "J'ai parlé d'un 'grand palais' de la langue française. Je souhaite qu'on ait un bel écrin pour la francophonie."



Benoît Hamon évoque maintenant son projet culturel.



: "Le débat central, c'est le pouvoir d'achat (...) Moi, je veux parler des sujets essentiels. Je veux dire aux Français que, grâce au revenu universel, leur feuille de paie, pour ceux qui gagnent jusqu'à 2 100 euros, augmentera."

: "Je pense aujourd'hui que oui, des générations d'enfants d'immigrés enrichissent la France. L'immigration a aujourd'hui un solde tout à fait marginal entre ceux qui arrivent et ceux qui partent."









Le candidat s'exprime maintenant sur l'immigration.

: "Il vaut mieux choisir l'école que la prison."

: "Je préfère investir dans l'école plutôt que dans les prisons. Nous avons des indicateurs qui nous montrent que, pour les courtes peines, les alternatives à la prison sont plus efficaces contre la récidive que la prison".

: "Augmenter le nombre de personnes en prison ne règle pas le problème de la violence."

: "Quand on demande des efforts aux Français, il faut être irréprochable (...) Il y a des privilèges qui doivent tomber."

: Le candidat propose de faire auditionner ses ministres par les commissions compétentes de l'Assemblée nationale.

: "Je pense aujourd'hui qu'il y a une forme d'impunité liée à ces immunités présidentielles et parlementaires, qui ne permettent pas de faire la transparence".

: "Je pense qu'on a besoin d'élus qui se concentrent 100% à leur tâche."

: "On demande, dans certains métiers, d'avoir un casier vierge, dans la fonction publique par exemple. Ce que je veux, ce n'est pas jouer à M. Propre, c'est continuer le travail contre les privilèges".

: Le candidat est maintenant interrogé sur ses propositions en matière de transparence de la vie publique.

: "Moi, je suis indépendant. Je n'ai pas eu la main qui tremble sur le bisphénol A. Sur les questions de pollution, il faut être très très loin des lobbies privés."

: "Mon adversaire principal, ce n'est pas Emmanuel Macron, c'est Marine Le Pen".

: "Il y a des hauts et des bas dans toutes les campagnes. Mais si, demain, les électeurs votent en fonction du meilleur projet, ils voteront pour le projet que je propose."

: "J'observe que pour les primaires, aucun sondeur n'a donné le vainqueur, encore moins trois semaines avant."

: "Le verdict, c'est le 23 avril. Ce ne sont pas les sondeurs qui font les élections, mais les électeurs. J'appelle au sursaut, je parle à l'intelligence collective de nos compatriotes. Voulez-vous voter pour le meilleur ou le moins pire des candidats ?"

: "Je le redis, rouvrir le débat sur les frontières, c'est rouvrir des conflits. Il y a eu 10 000 morts en Ukraine. Voulons-nous que cela se reproduise ailleurs en Europe ? Il faut être ferme sur ces questions."

: "La Russie est un partenaire, nous discutons avec elle. La question est : les Russes ont-ils les mêmes intérêts que nous ? Non, pas en Crimée, en Ukraine ou en Syrie".

: "Je pense qu'il faut en Europe un système pour tracer les voyages en train"



Interrogé sur le menace terroriste, le candidat fait une proposition.



: "Je ne sais pas qui sont les responsables de cet attentat. Ce qui est certain, c'est que la lutte contre le terrorisme doit nous mobiliser et qu'il faut privilégier la coopération."

: Benoît Hamon est l'invité de "L'Entretien politique" de France 2. Vous pouvez suivre son intervention dans notre direct.

