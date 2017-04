DIRECT. Présidentielle : regardez le meeting de Benoît Hamon à Villeurbanne

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #PRESIDENTIELLE

: Ils dénoncent "un manque de moyens humains" et "l'absence de dialogue social au sein du PS". Une trentaine de salariés de la rue de Solférino ont organisé une assemblée générale aujourd'hui et ont envoyé une pétition aux permanents du parti, rapporte le Lab.

: Bonsoir @anonyme. Il n'y a aucun "mépris" de notre part. Non, France 2 ne choisit pas ses candidats. En la matière, les règles du CSA (PDF) sont très claires. Chaque jour, dix clips de campagne sont diffusés sur les chaînes du groupe France Télévisions, jusqu'au vendredi 21 avril inclus. Il y a donc un clip qui n'est pas diffusé chaque jour. Ce soir c'est celui de Marine Le Pen, et demain ce sera celui de François Asselineau. Pas de clip de Benoît Hamon jeudi, pas de clip de Nicolas Dupont-Aignan vendredi, pas de clip d'Emmanuel Macron samedi, etc... Tout est détaillé dans notre article.

: Vous venez de passer tous les candidats avec leur pub après le JT et sur ONZE CANDIDATS SEULS DIX SONT PASSES ET COMME PAR HASARD MARINE LEPEN A ETE EVINCEE . C EST HONTEUX JE SUIS CHOQUEE PAR VOTRE ATTITUDE DE MEPRIS CONTRE SA PERSONNE.

: Ils se sentent oubliés et exclus de la société. A l'appel de l'Association des paralysés de France, un grand rassemblement avait lieu aujourd'hui, place du Trocadéro à Paris, pour interpeller les candidats à l'élection présidentielle sur les thèmes liés au handicap. Certains d'entre eux m'ont confié leurs attentes.



(CAROLE BELINGARD / FRANCEINFO)



: Des journalistes du "Petit Journal" de Canal+ et de l'émission "Quotidien" de TMC ont porté plainte contre un responsable du service d'ordre et un "militant" après des violences en marge du meeting de François Fillon dimanche dernier à Paris.

: Philippe Poutou en mode "Actors Studio". Le candidat du NPA se met en scène dans son nouveau clip de campagne.







: C'est vrai, mais nous n'avons pas le direct vidéo. Le candidat d'En marche ! est visiblement très offensif, selon un journaliste d'Europe 1.

: Des nouvelles de M Macron à Besançon ? Pourquoi assurer le direct de la réunion de M Fillon et pas celle de M Macron ? Merci

: "Il ne supporte pas les critiques. Dès qu'on le critique, il s'énerve et il insulte ses adversaires." Le ton monte entre François Fillon et Emmanuel Macron. Les deux candidats à la présidentielle se rendent coup pour coup. Alors que l'ancien Premier ministre avait surnommé "Emmanuel Hollande" le candidat d'En marche !, ce dernier l'a renommé "François Balkany".



(FRANCEINFO)

: Bonjour ! Le meeting du candidat débute à l'instant, et il est à suivre ici en direct.

: Des nouvelles du meeting de Fillon à Marseille?

: Ce sont des chiffres pour le moins inquiétants, à douze jours du premier tour. Si deux Français sur trois déclarent s'intéresser à l'élection présidentielle, selon une enquête Ipsos-Sopra Steria,67% affirment aussi que la campagne leur fait d'abord ressentir de la déception, du dégoût ou de la colère, et 64% assurent qu'elle ne leur a "pas appris grand-chose sur les programmes et les personnalités" des onze candidats.

: Le Canard relève que cette négligence, sur laquelle François Fillon avait été alerté au moment du vote de la primaire de la droite en novembre, aurait pu coûter au candidat sa radiation des listes électorales de la part du maire de l'arrondissement qui n'est autre que... Rachida Dati, dont les relations avec le candidat de la droite sont notoirement mauvaises.



: Cinq ans après avoir quitté Matignon, François Fillon y apparaît toujours domicilié sur les listes électorales, n'ayant pas régularisé son changement d'adresse, selon Le Canard enchaîné à paraître demain.

: Après la publication dans la presse d'"un mot" adressé en 2016 par le candidat d'En marche !, Emmanuel Macron, à son rival de droite, François Fillon, en plein débat sur la déchéance de nationalité, les deux candidats s'accusent désormais de tous les maux. Pour y voir plus clair, franceinfo remonte le fil de cette polémique en cinq actes.

: "On n'est pas du tout au courant d'un tel message. On ne fait pression sur personne, on ne cherche à déstabiliser personne, m'a expliqué Alexis Corbière, porte-parole de Jean-Luc Mélenchon. Notre centre de gravité, aujourd'hui, c'est les indécis. Nous avons encore des millions de gens à convaincre, on continue donc notre campagne."

: Ces derniers jours, des députés frondeurs auraient reçu un SMS sur un possible retrait de Benoît Hamon au profit de Jean-Luc Mélenchon, indique Le Figaro. Mathieu Hanotin, codirecteur de campagne de Benoît Hamon, en serait à l'origine. "Je n'ai jamais envoyé un truc pareil, réagit-il avant de tenter. S'il vient de l'équipe Mélenchon, c'est de bonne guerre." Du côté des équipes de Jean-Luc Mélenchon, on dément totalement l'information.

: Emmanuel Macron et Benoît Hamon ont déjà gagné le droit d'intégrer le dictionnaire. Les deux candidats vont faire leur apparition dans la prochaine version du Robert illustré. Un choix inédit, décidé avant le second tour de l'élection. Franceinfo vous explique pourquoi dans cet article.

: "La France n'est pas responsable du Vél'd'Hiv'", a affirmé Marine Le Pen dimanche. Pour se justifier, elle a comparé sa position à celles de Henri Guaino ou de Nicolas Dupont-Aignan. Mais que pensent les principaux intéressés de ce parallèle ? Je les ai contactés pour le savoir.







(ERIC FEFERBERG / AFP)

: Vous ne savez pas pour qui voter ? Social, Europe, sujets de société... Le Monde propose un test pour vous aider à vous positionner par rapport aux onze candidats à la présidentielle sur huit grand thèmes.

: La comparaison a vite été jugée "nauséabonde" et "scandaleuse" sur les réseaux sociaux. Invité de France Inter, ce matin, Nicolas Dupont-Aignan, candidat à la présidentielle, a établi un parallèle entre la situation de la France dans l'Union européenne et la violence conjugale, qui a provoqué de vives réactions.



(FRANCE INTER)

: Voici les trois articles les plus consultés en ce moment sur franceinfo.fr :



• Lorsqu'il a été élu en 2014 à Hesdin, dans le Pas-de-Calais, Stéphane Sieczkowski-Samier était le plus jeune maire de France. Trois ans plus tard, il est visé par plusieurs enquêtes, notamment pour "complicité et usage de faux en écriture publique" et "achat de voix". Kocila Makdeche est allé rencontrer cet élu de 25 ans, ainsi que ses opposants, pour vous raconter les dessous de ce mandat tumultueux.



• A douze jours du premier tour de l'élection présidentielle, le suspense reste entier. Comment expliquer la percée de Jean-Luc Mélenchon ? Existe-t-il vraiment un "vote caché" pour François Fillon ? Clément Parrot tente de répondre à cinq questions pas si bêtes autour de ce scrutin.



• Au Royaume-Uni, une jeune femme a défié d'un sourire un militant d'extrême droite et est devenue une icône. Le cliché de leur confrontation, posté sur Twitter par une députée britannique, a depuis été retweeté ou aimé plus de 28 000 fois. Franceinfo vous raconte toute l'histoire de cette photo ici.



: Fillon ne veut pas être votre "pote", Mélenchon est prêt "à gouverner", Hamon et Macron entrent dans le dico... Voici les cinq infos du jour de la présidentielle.

: L'association Aides, qui lutte contre le VIH et les hépatites, lance aujourd'hui une campagne demandant la légalisation de toutes les drogues au nom de la santé publique. Voici le clip.







(AIDES / YOUTUBE)

: Facebook veut aider ses membres à faire leur choix pour la présidentielle. Depuis ce matin, le réseau social propose à ses 30 millions d'utilisateurs français un outil regroupant les propositions des candidats à l'élection présidentielle. Nous vous expliquons comment cela fonctionne dans un article.

: Un nouveau sondage confirme la bonne dynamique de Jean-Luc Mélenchon. Le candidat de la France insoumise (19%) devance François Fillon (18,5%) à la troisième place dans les intentions de vote pour le premier tour de l'élection présidentielle, selon une enquête Ifop-Fiducial pour Paris-Match et Sud Radio publiée ce matin. Avec 24%, Marine Le Pen est en tête devant Emmanuel Macron (23%).

: Il y indique notamment vouloir faire des campagnes une grande cause nationale, et souhaiter détruire "la dictature de la spéculation". Il annonce également des investissements massifs dans les énergies renouvelables et la recherche fondamentale, vouloir renouer avec la mer et les outre-mer et "assainir" la vie politique.

: Jean Lassalle, candidat à l'élection présidentielle, publie vendredi un livre, "Résistons !" (éd. La Différence), à mi-chemin entre manifeste et programme électoral pour "retaper la France".

: A douze jours du premier tour de l'élection présidentielle, le suspense reste entier. Comment expliquer la percée de Jean-Luc Mélenchon ? Existe-t-il vraiment un "vote caché" pour François Fillon ? Je tente de répondre à cinq questions pas si bêtes autour de ce scrutin.









(PATRICK KOVARIK / AFP)



: Nous avons contacté Patrick Balkany pour connaître son sentiment après cette sortie du candidat LR à la présidentielle. Le député-maire de Levallois-Perret nous a indiqué qu'il ne "souhaitait pas polémiquer".

: François Fillon considère que son surnom "François Balkany" est une insulte ? Les Balkany apprécieront !