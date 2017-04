DIRECT. Présidentielle : regardez le meeting de Benoît Hamon à Rennes

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #PRESIDENTIELLE

: Accueilli dans certains déplacements par des concerts de casseroles, François Fillon est poursuivi aussi sur les réseaux sociaux par un cri de ralliement de ses opposants : "Rends l'argent". Florilège des meilleurs détournements.

: "Quel que soit celle ou celui que vous éliriez, en dehors de moi, il vous entubera."



Dans un message vidéo publié sur son compte Facebook, le candidat à la présidentielle s'est adressée de façon très "directe" aux Français, en finissant même par tutoyer son audience. Regardez ci-dessous :





: Avant son meeting à Rennes ce soir, Benoît Hamon est allé visiter, dans la banlieue rennaise, le chantier de la ligne B du métro qui desservira 15 stations. Au passage, le candidat du PS a fait quelques selfies.







: Le compte à rebours est lancé ! Les candidats n'ont plus que quelques jours pour convaincre les indécis avant le premier tour de l'élection présidentielle. Que prévoient-ils pour cette dernière ligne droite ? J'ai posé la question à leurs équipes. Entre meetings à répétition, longueurs de piscine et siestes, leurs réponses sont à lire dans cet article.







: Oui @Anonyme, vous avez raison. Nous avons aussi prévu de retransmettre sur notre site le meeting du candidat d'En marche! lundi en fin d'après-midi à Bercy.

: Merci de préciser le meeting de Macron à Bercy lundi à 17.30

: Vous avez raison @gabbrielle, je n'ai évoqué que les meetings de samedi et dimanche. Ce soir, François Fillon est à Montpellier à partir de 18 heures. Nous ne diffuserons pas son meeting en direct car nous l'avons déjà fait pour celui d'hier soir à Toulouse. Mais vous pourrez le suivre sur YouTube. Quant à Benoît Hamon, il est à Rennes et nous diffusons son meeting sur notre site à partir de 18 heures.

: Et le meeting de Fillon ce soir au Parc des expos à Montpellier, on zappe ;-)http://www.herault-tribune.com/articles/44182/montpellier-meeting-de-francois-fillon/

: Alors voici le programme @nono : Marine Le Pen tiendra un meeting demain à partir de 15h30, à Perpignan. Vous pourrez le suivre et le commenter en direct sur franceinfo. Dimanche, Jean-Luc Mélenchon sera à Toulouse à partir de 11h30. Son meeting sera également retransmis en direct sur notre site.

: Quels sont les meetings à suivre ce week end ?

: A une semaine du premier tour, seuls 68% des inscrits sur les listes électorales se disent certains d'aller voter, selon un sondage réalisé par l'Ifop. Un peu partout en France, des initiatives fleurissent pour encourager les citoyens à se déplacer. Franceinfo en a listé quelques-unes, plus ou moins insolites.





: @anonyme Selon le sondage Opinionway-Orpi pour Les Echos et Radio Classique publié aujourd'hui, Marine Le Pen est en tête des intentions de vote au premier tour, avec 23%, devançant Emmanuel Macron (22%), François Fillon (20%) et Jean-Luc Mélenchon (17%). Rappelons que les intentions de vote ne constituent pas une prévision de résultats. Elles donnent une indication des rapports de force et des dynamiques au jour de la réalisation du sondage.

: "Communiste", "totalitaire"... Le candidat de la France insoumise, en hausse dans les sondages, est visé par ses rivaux, comme Emmanuel Macron, François Fillon ou Marine Le Pen. Même une partie de la presse a mis en garde les électeurs, à l'instar du Figaro ou des Echos. Voici un aperçu des différentes attaques à l'égard de Jean-Luc Mélenchon.





: Autre initiative contre l'abstention repérée par France Bleu, toujours dans les Côtes-d'Armor : un taxi basé à Ploubezre propose d'emmener gratuitement les personnes âgées de la commune vers leurs bureaux de vote.

: Comment lutter contre l'abstention ? Le bar La Chope, à Plouguiel, dans les Côtes-d'Armor, offre un verre de leur choix (et cela peut être une grenadine !) à tous les habitants de la commune qui se déplaceront pour aller voter au premier et deuxième tour. Une initiative signalée par France Bleu Breizh Izel.

: "Ils me connaissent mal, ils croient qu'ils peuvent acheter les gens. Mais moi, on ne m'achète pas".



Le candidat de Debout la France a indiqué ce matin à franceinfo avoir reçu du camp Fillon des demandes pour qu'il retire sa candidature. Si du côté du candidat de la droite, on dément, Nicolas Dupont-Aignan affirme avoir des preuves, des "SMS".

: "Vous avez choisi votre femme par défaut ou par amour ?" Invité ce matin de BFMTV, Nicolas Dupont-Aignan a utilisé une métaphore étrange pour évoquer le vote utile.







: Le quotidien précise qu'entre les électeurs encore pas certains de leur choix et la marge d'erreur de 2,7% inhérente à ce type d'étude, "ces quatre candidats sont actuellement dans un mouchoir de poche, sans qu'il soit encore possible de déterminer les deux finalistes".

: L'élection présidentielle est plus incertaine que jamais. Selon un sondage Ipsos-Sopra Steria réalisé les 12 et 13 avril et publié ce matin par Le Monde, Emmanuel Macron (22%), Marine Le Pen (22%), François Fillon (19%) et Jean-Luc Mélenchon (20%) sont au coude-à-coude dans les intentions de vote.

: Benoît Hamon a bien pris la blague du site satirique Le Gorafi, qui indiquait dans un article que sa propre mère avait décidé de soutenir Emmanuel Macron. Le candidat socialiste a la présidentielle l'a dit à nos confrères de la 1ère.







: Sans vouloir vous faire offense, je crois que votre imagination travaille beaucoup, @Grasseau Christian. Dans un ouvrage sorti en 2012, Jean-Luc Mélenchon avait certes confirmé son appartenance à la franc-maçonnerie depuis 1983, mais le logo de son mouvement n'a rien à voir avec cela. Il s'agit simplement de la lettre grecque "phi", souvent utilisée pour faire référence à la philosophie. Le candidat avait expliqué qu'il avait été aussi choisi car la lettre renvoie aussi aux initiales FI de la France insoumise.

: Par contre Mélenchon a bien leurré les électeurs ! Son logo "france insoumise" n'est en fait que l'hologramme de la loge "franc-maçonnique" à laquelle il a fait obédience ! CECI NE CACHE T-IL RIEN ?????

: "François Fillon et sa très grande papesse de la communication, Anne Méaux, ont souhaité que je ne dise rien concernant l'identité de la personne qui a offert les costumes : moi."



Acteur de la "Françafrique", Robert Bourgi a accordé un entretien à Mediapart. L'avocat, qui avait offert d'onéreux costumes à François Fillon, indique avoir été sommé de se taire par le candidat une fois que l'affaire avait été ébruitée par la presse.

: Vous serez absent ou dans l'incapacité de vous déplacer les 23 avril et 7 mai pour voter à l'élection présidentielle ? Si vous avez rencontré des difficultés pour faire votre procuration, nous aimerions recueillir votre témoignage. Venez nous raconter votre expérience ici.

: Vous avez raison de le préciser, @anonyme. Jean-Luc Mélenchon a d'ailleurs évolué sur ces questions. Contrairement à ce qu'il proposait en 2012, son programme ne mentionne plus la régularisation de tous les sans-papiers, mais seulement des travailleurs. Il propose en outre de "cesser d'appliquer la directive sur les travailleurs détachés en France", comme nous l'expliquions dans un article.

: Bonjour, Marine Le Pen a dit plusieurs fois ces derniers jours que Jean-Luc Mélenchon était pour "l'ouverture totale des frontières" par opposition à elle qui "stopperait l'immigration". Il me semble que c'est un raccourci extrêmement dangereux : si Jean-Luc Mélenchon veut le maintien de la libre circulation et de l'espace Shengen, il a également des propositions en matières de contrôle de l'immigration. Pouvez-vous nous en dire un mot ?

: "Ne pas être en tête au premier tour ne serait pas un échec : l'important, c'est d'être qualifiée au second pour donner un vrai choix aux Français."



La présidente du FN conclut l'interview en évoquant ses objectifs pour le premier tour, qui aura lieu le 23 avril.