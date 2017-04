DIRECT. Présidentielle : regardez le meeting de Benoît Hamon à Nancy

Ce qu'il faut savoir

Au lendemain du "Grand Débat", qui a réuni plus de six millions de téléspectateurs, Benoît Hamon repart en campagne. Mercredi 5 avril, le candidat socialiste à l’élection présidentielle se rend à Nancy (Meurthe-et-Moselle), pour tenir un meeting* que vous pouvez suivre et commenter en direct sur franceinfo.

Un débat jugé frustrant. Revenant sur les quatre heures d’échange avec les dix autres candidats, Benoît Hamon, mercredi sur France Culture, a jugé ce débat "frustrant parce qu’on ne parle que 17 minutes par séquences décousues, avec l’impression de ne jamais aborder le sujet correctement", mais le candidat socialiste a estimé avoir trouvé l’exercice "intéressant, notamment sur les questions européennes".

Cinquième dans les sondages. A 18 jours du premier tour, Benoît Hamon (10%) reste largement distancé par son meilleur ennemi, Jean-Luc Mélenchon (15%). Emmanuel Macron et Marine Le Pen continuent d'être en tête des intentions de vote, devant François Fillon.

*Images fournies par l'équipe de campagne du candidat