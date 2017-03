DIRECT. Présidentielle : regardez le meeting de Benoît Hamon à Bercy

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #PRESIDENTIELLE

: Passons aussi voir notre journaliste Sophie Brunn, qui est en ce moment à l'AccorHotels Arena, au meeting de Benoît Hamon. L'économiste Thomas Piketty est sur place, ainsi que Yannick Jadot, Arnaud Montebourg et Cécile Duflot.

: Avec un peu de retard, faisons un point sur l'actualité :



#RUGBY Sous la pression des joueurs et des supporters, le président du Racing 92 "renonce" au projet de fusion du club avec le Stade Français. Il l'annonce dans un communiqué.





Benoît Hamon espère rassembler 15 000 personnes. Le candidat socialiste à la présidentielle tient en ce moment son plus grand meeting à l'AccorHotels Arena de Paris. C'est à suivre en direct.





Le frère et le cousin de l'homme qui a agressé, hier, à l'aéroport d'Orly, une militaire de l'opération Sentinelle avant d'être abattu, sont toujours en garde à vue, ce matin, tandis que son père a été relâché hier soir. Voilà tout ce que l'on sait de l'affaire.



Le rockeur légendaire Chuck Berry est mort, hier, à l'âge de 90 ans, dans son domicile de Saint Charles (Missouri). Il laisse derrière lui une œuvre immense, de Maybellene à Roll Over Beethoven ou Johnny B.Goode, qui a influencé plusieurs générations de musiciens.

: Ce n'est pas la première fois que Christiane Taubira critique Emmanuel Macron, comme nous l'avons rappelé dans cet article.







: L'ancienne ministre de la Justice Christiane Taubira était tout à l'heure au micro d'Europe 1. Elle était face à Jean-Pierre Mignard, soutien d'Emmanuel Macron. L'ex garde des Sceaux a estimé que le candidat d'En marche ! n'avait "pas de racines, pas de ressort, pas de références".



(EUROPE 1 / DAILYMOTION)

: Le meeting de Benoît Hamon débute à l'AccorHotels Arena, mais la prise de parole du candidat est attendue autour de 15h30. Vous pouvez suivre ce rassemblement dans notre direct. Notre journaliste Sophie Brunn est sur place.

: Les enfants vont-ils être élus meilleurs questionneurs politiques ? Dans l'émission "Candidats au tableau !", diffusée sur C8 dimanche soir, quatre candidats à l'élection se rendent dans une salle de classe pour être interrogés par des élèves âgés de 8 à 12 ans. Dans cet article, nous revenons sur cet étonnant concept.









(STEPHANE GRANGIER / C8)



: "A partir du moment où ils ont obtenu les parrainages, il n'y a aucune raison que les médias écartent tel ou tel candidat."



Marine Le Pen a commenté le départ de Nicolas Dupont-Aignan du plateau de TF1, hier, pour contester son absence au débat organisé sur la chaîne, excluant certains candidats.

: "Si nous avions su qu'il avait ce genre d'idée, jamais nous lui aurions donné une investiture."

: Interrogée sur Benoît Loeuillet, un élu FN suspendu après avoir tenu des propos négationnistes, Marine Le Pen assure qu'il "a tenu ses propos de manière cachée".

: "Jean-Yves Le Drian ne respecte pas les résultats de la primaire et va soutenir Monsieur Macron. Monsieur Valls va probablement faire la même chose. Ils sont un certain nombre au Parti socialiste à s'être payé la tête de leurs propres électeurs", réagit Marine Le Pen après la publication de la tribune de l'ancien Premier ministre.

: "Je suis obligé de dire la vérité aux Français : que le gouvernement n'a pas la capacité de les protéger."



Au lendemain de l'attaque de militaires à Orly, la candidate frontiste a fustigé l'efficacité de l'état d'urgence et l'action gouvernementale. "L'état d'urgence, moi, je le mettrai en œuvre."

: Marine Le Pen est l'invitée de "Dimanche en politique", sur France 3. C'est à regarder dès maintenant, ici.

: "Il faut bien que quelqu'un soit prêt à dire ses quatre vérités au système."



Jacques Cheminade a obtenu les 500 signatures nécessaires pour se présenter à l'élection présidentielle. Pour l'occasion, il a répondu aux questions de franceinfo et développe son programme contre la "mondialisation financiarisée" et pour une "politique économique et culturelle indépendante".

: Je vous invite à regarder de plus près la photo de l'article en question, cher @anonyme. Il s'agit d'un militant portant un masque de Jean-Luc Mélenchon, qui étaient distribués au rassemblement, et non un montage du candidat. :)









(JACQUES DEMARTHON / AFP)



: Pas géniale, l'incrustation de Mélenchon sur la photo, avec des points sur les i à la place des yeux... à moins que ce soit son hologramme, dans le défilé ?

: Hier, Jean-Luc Mélenchon organisait "une marche pour la VIe République". Selon son équipe, l'événement a réuni environ 130 000 personnes. J'étais sur place et je vous raconte cinq choses vues pendant ce rassemblement.









(JACQUES DEMARTHON / AFP)



: Bonjour @anonyme. La salle AccorHotels Arena – plus connue sous son ancien nom : Bercy –peut accueillir jusqu'à 20 300 personnes. Nous verrons si Benoît Hamon parvient à faire salle pleine.

: Combien contient la salle de Bercy Accor aréna?

: Echange tendu, hier soir, lors de l'émission "On n'est pas couché" entre Florian Philippot et Laurent Ruquier. Le vice-président frontiste a qualifié l'animateur de "militant anti-FN". Ce dernier s'est défendu. Voici la séquence.



(FRANCE 2)

: Bonjour @gabbrielle. Comme pour chaque candidat, nous diffuserons le meeting de Benoît Hamon, à l'AccorHotels Arena. Rendez-vous à 13h30 pour le suivre en images et dans ce live :)

: Bonjour Kocila, est-ce que FiTv va retransmettre le meeting de BH à Bercy aujourd'hui?

: En partant en ordre dispersé, la gauche risque l'élimination dès le premier tour de l'élection présidentielle. Franceinfo a interrogé des militants rangés derrière Benoît Hamon ou Jean-Luc Mélenchon à propos de cette division. Ils fustigent un "cataclysme", un "gâchis", une "déception".









(NICOLAS TAVERNIER / REA)



: "Comme beaucoup, je ne crois pas que l'avenir de la France passe par une sortie du nucléaire, par l'abandon des règles et des interdits (...) par le dénigrement de cette valeur qu'est le travail, par une fuite en avant avec le gonflement de notre dette."



Dans cette tribune publiée par le JDD, Manuel Valls égratigne violemment le programme de Benoît Hamon. "Faire croire tout cela, c'est trahir le passé de ma famille politique. C'est surtout livrer la France à ceux qui préparent le pire des avenirs", écrit l'ancien Premier ministre.

: Manuel Valls a refusé de parrainer Benoît Hamon après avoir perdu la primaire de la gauche. Un choix qu'il justifie au nom de la "cohérence" dans une tribune publiée par le JDD, le jour où le candidat du PS et de ses alliés donne un grand meeting à l'AccorHotels Arena.