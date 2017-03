DIRECT. Présidentielle : en difficulté dans les sondages, Benoît Hamon est l'invité du "20 heures" de France 2

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #PRESIDENTIELLE

: "J'ai conscience que vous, électeurs de gauche, êtes indécis. (...) Ne faites pas le choix [de voter Emmanuel Macron]. Votez 'pour' au lieu de voter 'contre'. C'est cela le seul vote utile."

: Benoît Hamon lance un appel aux Français, face caméra.





: "C'est oublier une chose : ce ne sont pas eux qui m'ont donné vie, c'est d'abord un vote populaire. Celui de 2,5 millions d'électeurs qui ont choisi de me faire confiance."

: "Ces dernières semaines s'organisent des ralliements à Emmanuel Macron qui consistent à me planter des couteaux dans le dos. On m'annoncerait même, la semaine prochaine, une mise à mort avec le ralliement de Manuel Valls à Emmanuel Macron."



(FRANCE 2)

: Benoît Hamon est l'invité du 20 heures de France 2. Regardez son intervention dans notre direct.

: "Il faut être solidaires [avec les Guyanais] et essayer de trouver une voie. Cette voie, je pense que Bernard Cazeneuve la cherche. Il faudra, à un moment, qu'il y ait un interlocuteur politique qui parle avec les Guyanais."

: #GUYANE "Il y a 50 ans de retard structurel sur un certain nombre de services publics et, aujourd'hui, cela se sent. (...) Il y a dans les Outre-mer des inégalités qui s'ajoutent aux problèmes que vivent tous les Français."

: Il est presque 20 heures. Faisons un nouveau point sur l'actualité avant le JT :



• Benoît Hamon est l'invité du 20 heures de France 2. Regardez l'intervention du candidat de la gauche dans notre direct.



•La police russe a arrêté l'opposant Alexeï Navalny ainsi qu'au moins 130 personnes qui participaient à une marche anticorruption à Moscou.



• Air France a annulé ses vols longs-courriers de Paris-Orly à Cayenne aujourd'hui et demain, en raison du mouvement social en Guyane.





• Au moins une personne a été tuée et 14 autres blessées par balles aujourd'hui lors d'une fusillade dans une boîte de nuit bondée de Cincinnati, dans le nord-est des Etats-Unis. La police a écarté la piste terroriste.



: Vincent Peillon est favorable à un rapprochement entre Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon. "Je crois toujours au rassemblement Mélenchon-Hamon, je me bats pour", a expliqué le socialiste à franceinfo.

: En meeting à Lille cet après-midi, Marine Le Pen a pris pour cible ses principaux rivaux. Et en particulier, l'autre favori des sondages, Emmanuel Macron, qu'elle qualifie de "Jean-Claude Van Damme de la politique".





: Quelles sont les informations à retenir à 18 heures ?



La police russe a arrêté l'opposant Alexeï Navalny ainsi qu'au moins 130 personnes qui participaient à une marche anticorruption à Moscou.



• En meeting à Lille, Marine Le Pen a promis de nommer un ministre d'Etat de l'Outre-mer et de la mer, alors que la Guyane est en pleine crise. Le candidat de la France insoumise Jean-Luc Mélenchon est de son côté en meeting à Rennes.





• Air France a annulé ses vols longs-courriers de Paris-Orly à Cayenne aujourd'hui et demain, en raison du mouvement social en Guyane.



• Au moins une personne a été tuée et 14 autres blessées par balles aujourd'hui lors d'une fusillade dans une boîte de nuit bondée de Cincinnati, dans le nord-est des Etats-Unis. La police a écarté la piste terroriste.

: Le vice-président du Front national, Florian Philippot, a assuré sur France 3 ce midi que Marine Le Pen "ne savait pas qui était" Vitali Milonov, quand elle s'est fait photographier, vendredi à Moscou, avec ce député russe antisémite et homophobe.

: "C'est pas marrant d'être de droite en ce moment, quand vous avez un mec comme [François Fillon] pour vous représenter..."



Jean-Luc Mélenchon profite de son meeting à Rennes (Ille-et-Vilaine) pour lancer une pique à François Fillon.



: Michel Mercier, ancien garde des Sceaux de François Fillon, rallie Emmanuel Macron. "Je crois qu'il y a désormais la nécessité de changer profondément", a expliqué le sénateur centriste du Rhône à franceinfo.

: Il est déjà 16 heures, voici un nouveau point sur l'actualité :



Marine Le Pen tient actuellement un meeting à Lille, à suivre en direct ici. La candidate du FN a promis de nommer un ministre d'Etat de l'Outre-mer et de la mer, en référence à la situation en Guyane. Le candidat de la France insoumise Jean-Luc Mélenchon est de son côté en meeting à Rennes, où il a fait installer un écran dehors, faute de place à l'intérieur de la salle.



La police russe a arrêté l'opposant Alexeï Navalny ainsi qu'au moins 130 personnes qui participaient à une marche anticorruption à Moscou.



• Air France a annulé ses vols longs-courriers de Paris-Orly à Cayenne aujourd'hui et demain, en raison du mouvement social en Guyane.



• Au moins une personne a été tuée et 14 autres blessées par balles aujourd'hui lors d'une fusillade dans une boîte de nuit bondée de Cincinnati, dans le nord-est des Etats-Unis. La police a écarté la piste terroriste.

: Pendant son meeting, Marine Le Pen a promis un ministre d'Etat de l'Outre-mer et de la mer, en référence à la situation en Guyane, et a vivement critiqué l'actuelle ministre des Outre-mer, Ericka Bareigts, qui ne s'est pas rendu sur place depuis le début de la crise.

: Fondamentaux, autorité, absurdités et curiosités programmatiques... L'instit'humeurs s'est penché sur le programme éducation des candidats. Son analyse est à lire ici.

: A Rennes, l'équipe de Mélenchon annonce 5 000 personnes à l'intérieur et 5 000 à l'extérieur pour le meeting du candidat de la France insoumise. Du coup, un écran a été installé à l'extérieur de la salle La Liberté, signale une journaliste du Monde.

: Steeve Briois, le maire de Henin-Beaumont (Pas-de-Calais) et vice-président du Front national, a fait huer les médias au début du meeting de Marine Le Pen à Lille. La présidente du FN a quant à elle été très applaudie quand elle a attaqué Bruxelles, qui "nous administre comme si nous étions des colonies", comme l'indique une journaliste de Radio classique sur place.

: Jean-Luc Mélenchon tient, lui, un meeting à Rennes. Le slogan, "La Force du peuple", et l'affiche de campagne du candidat de la France insoumise ont été dévoilés à cette occasion. Comme en témoigne une vidéo d'une journaliste du Monde postée sur Twitter, de nombreuses personnes font la queue pour assister à ce rassemblement.

: A 29 jours de l'élection présidentielle, la candidate du Front national à la présidentielle, Marine Le Pen, tient un meeting à Lille aujourd'hui à partir de 15h30. Vous pourrez le suivre en direct ici. Selon les journalistes sur place, le Zénith est déjà bien rempli.

: @anonyme François Asselineau a en effet tenu son premier meeting hier samedi à Paris. Près de 5 000 personnes auraient fait le déplacement pour venir écouter le candidat de l'Union populaire républicaine (UPR) au Paris Event Center de La Villette dans le 19e arrondissement, selon les organisateurs.







(MAXPPP)

: "La théorie du complot est un enfermement : on s'empêche de voir la responsabilité que l'on porte soi-même."



Invité sur Radio J, François Bayrou estime que "François Fillon s'est mis dans une position intenable" en maintenant sa candidature à la présidentielle et en accusant un prétendu "cabinet noir" à l'Elysée d'être derrière toutes ces affaires.

: Après avoir dénoncé l'existence d'un prétendu "cabinet noir" à l'Elysée, lors de "L'Emission politique", jeudi sur France 2, François Fillon a affirmé hier, lors de son déplacement au Pays basque qu'il était probablement sur écoute. Franceinfo vous en dit plus ici.

: Benoît Hamon est actuellement invité de l'émission "BFM politique". Le candidat PS est revenu sur les affaires qui polluent la campagne et propose que chaque élu ait un casier vierge de toute accusation de corruption.

: Il est midi, voici un nouveau point sur l'actualité :



Au moins une personne a été tuée et 15 autres blessées lors d'une fusillade dans une boîte de nuit de Cincinnati dans l'Ohio. Il n'y a pas eu d'arrestation, selon un responsable de la police locale, qui décrit sur ABC une "scène de crime étendue et complexe" après les faits.



"On pourra aller en Guyane quand les conditions seront réunies et que les choses auront bien avancé." Invitée sur franceinfo ce matin, la ministre des Outre-mer, Ericka Bareigts, a expliqué pourquoi elle ne se rendrait pas dans l'immédiat en Guyane, paralysée par un mouvement de contestation sociale.



Une dizaine de sénateurs centristes, emmenés par Michel Mercier, ancien ministre de François Fillon, ont signé une tribune de ralliement à Emmanuel Macron dans le Journal du Dimanche.

: Pour tenter de mieux redistribuer l'argent et de réduire les inégalités sociales, Jean-Luc Mélenchon ne mise pas seulement sur une hausse des plus bas salaires : le leader de la France insoumise prévoit aussi de limiter les plus hauts revenus. Je décrypte son projet en cinq questions dans cet article.

: François Fillon est fan de Sting et de 2001, l'Odyssée de l'espace, Emmanuel Macron d'Aznavour et de Picasso, Marine Le Pen de Victor Hugo et Dalida et Benoît Hamon d'Apocalypse Now et Camus. Le JDD a interrogé les candidats sur leurs goûts culturels. L'article est à lire en intégralité ici.

: Benoît Hamon est l'invité du 20 heures de France 2 ce soir. Sur son blog Scènes politiques, Olivier Biffaud analyse comment le candidat du PS est sous la menace d'une double hémorragie d'électeurs, entre l'aile gauche du parti et l'aile socio-démocrate.

: "Comme il conditionne le retour à des relations père-fille à son retour politique, eh bien il n'y aura pas de relations père-fille, j'en suis malheureuse d'ailleurs..."





Dans un entretien avec des lecteurs du Parisien, la présidente du FN a affirmé avoir totalement coupé les ponts avec son père, Jean-Marie Le Pen.

: Emmanuel Macron poursuit sa visite à La Réunion. Le candidat d'En marche ! s'est rendu au Chaudron, un quartier populaire de Saint-Denis. L'accueil est plutôt mitigé, comme le relève un journaliste du Monde sur place.

: On commence par un point sur l'actualité :



• Les 37 syndicats réunis au sein de l'Union des travailleurs guyanais (UTG) ont voté à l'unanimité la grève générale, à compter de lundi. Bernard Cazeneuve a appelé à "l'apaisement" et au "dialogue" en Guyane.



Une dizaine de sénateurs centristes, emmenés par Michel Mercier, ancien ministre de François Fillon, ont signé une tribune de ralliement à Emmanuel Macron dans le Journal du Dimanche.



La coalition internationale antijihadiste menée par les Etats-Unis enquête sur ses frappes aériennes contre le groupe jihadiste Etat islamique à Mossoul, en Irak. Elles ont tué des dizaines de civils selon des témoins.



• La France s'est imposée 3 buts à 1 face au Luxembourg. Les Bleus conservent la tête du groupe A et comptent 3 points d'avance sur la Suède, deuxième.