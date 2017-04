DIRECT. Présidentielle : regardez le grand rassemblement de Benoît Hamon à Paris, à quatre jours du premier tour

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #PRESIDENTIELLE

: Selon Benoît Hamon, 20 000 personnes sont réunies place de la République pour ce meeting.

: Benoît Hamon prend la parole sur la place de la République à Paris. Vous pouvez regarder son discours dans notre direct.





: En attendant Benoît Hamon, Martine Aubry a pris la parole sur la scène installée place de la République. Vous pouvez suivre son intervention en direct vidéo.

: Voici un aperçu du dispositif de sécurité autour de la place de la République pour ce rassemblement.





: Bonjour. Non, je n'ai pas d'estimation de l'affluence place de la République. Celle-ci sera sans doute plus parlante au moment du discours de Benoît Hamon, prévu à 19h45. En attendant, des photos des journalistes sur place vous aideront à vous faire une idée.

: Demain soir à 20 heures, sur France 2, l'émission politique proposera une série d'entretiens individuels de 15 minutes avec chacun des onze candidats à la présidentielle, puis une conclusion de 2 minutes et 30 secondes chacun en fin d'émission. Les préparatifs avancent bien comme vous pouvez le voir sur ces images filmées il y a seulement quelques de heures.







: La ville de Nice annonce que des agents de sécurité vont être déployés devant chaque bureau de vote, dimanche, en renfort des policiers municipaux, "afin d'assurer une sécurité la plus optimale possible". Cela concernera 252 bureaux répartis sur 90 sites.

: "Je confirme qu'il y a un fort intérêt et enthousiasme pro-Mélenchon aux USA."



Interrogée par franceinfo, la porte-parole de Jean-Luc Mélenchon se réjouit de l'"initiative très heureuse" des Américains Noam Chomsky, Eve Ensler, Danny Glover et Mark Ruffalo, qui appellent à voter pour le candidat de la France insoumise.







: @Cécile : Ce n'est pas encore la foule des grands jours au concert/forum/meeting organisé par le candidat socialiste. Il faut dire que le rassemblement débute à peine et doit durer plusieurs heures.

: Depuis son entrée en campagne, Jean Lassalle a multiplié les sorties fantasques, dans un style très personnel. Voici notre compilation.









: Dans la série des panneaux électoraux détournés, voici les "Monsieur, Madame". Le site de Midi Libre a repéré une œuvre de l'artiste Efix, qui a collé des affiches représentant les célèbres personnages de Roger Hargeaves près d'une école à Montpellier (Hérault).







: Les acteurs américains Danny Glover (L'Arme fatale, L'Evadé d'Alcatraz) et Mark Ruffalo (Shutter Island, Spotlight), la dramaturge Eve Ensler (Les Monologues du vagin) et le linguiste Noam Chomsky appellent les électeurs français de gauche à voter pour Jean-Luc Mélenchon, le candidat de gauche le mieux placé dans les sondages.

: La commune de Massieu a déboursé 700 euros pour acheter de nouveaux panneaux électoraux. Mauvaise pioche, selon France Bleu Isère, qui rapporte que les plaques métalliques sont tellement lisses que les affiches des candidats ne tiennent pas, malgré la colle.







: "Les hommes et femmes politiques n'ont pas à décider des questions qui leur sont posées."



Dans un bref texte, Le Monde explique pourquoi l'entretien de politique générale prévu avec François Fillon a été annulé. Le candidat aurait posé "comme condition de ne pas avoir à répondre à des questions portant sur les affaires pour lesquelles il a été mis en examen".

: Bien vu @anonyme, @Matiouze et @Olympe14, c'est en effet Jean Lassalle. Le candidat du parti Résistons ! raconte à RFI comment il a été remarqué à l'issue d'une soirée en boîte à Moscou et s'est retrouvé sur la scène du Bolchoï devant Léonid Brejnev.









: Une devinette pour occuper votre pause déjeuner : quel est le candidat qui affirme s'être produit avec les Chœurs de l'armée rouge devant l'ex-dirigeant soviétique Léonid Brejnev ? J'attends vos suggestions.

: En visite dans les locaux de Deezer, François Fillon n'y a visiblement pas que des amis. Un journaliste de Public Sénat a repéré un fond d'écran "Rends l'argent", tandis qu'un employé a lui-même publié plusieurs photos similaires (avant de les supprimer).

: Privés de visite de l'Ecole 42, François Fillon et Alain Juppé sont actuellement dans les locaux de Deezer, service français de streaming musical. Xavier Niel, cofondateur de l'Ecole 42, est présent.

: "Quand la direction nous a annoncé que François Fillon allait venir dans nos locaux, certains étudiants ont tout de suite décidé de marquer le coup à leur manière. Par exemple, ils avaient changé la petite voix automatique qui nous accueille quand on entre dans l'établissement. Au lieu de dire 'bonjour', elle devait prononcer 'Rends l'argent, Fillon'. D'autres ont eu l'idée de remplacer les fonds d'écrans d'ordinateurs par des photos de Penelope. Je ne sais pas pourquoi il ne vient pas finalement. Mais je pense que la direction savait que la venue allait partir en vrille."

: Beaucoup de questions autour de l'annulation de la venue de François Fillon et Alain Juppé ce matin dans les locaux de l'Ecole 42 fondée par Xavier Niel, à Paris. Un étudiant de l'école, joint par franceinfo, y voit la peur de débordements.

: Marine Le Pen a de nouveau cité le cardinal Richelieu comme "modèle" et "inspiration", hier soir, sur le plateau de TF1, soulignant qu'il avait "refusé qu'une religion [le protestantisme] prenne le pas sur la France". Tout en prenant quelques libertés avec l'histoire, comme l'explique franceinfo.

: Après avoir affirmé, lundi, qu'avec elle à l'Elysée, les attentats de Toulouse et Montauban en 2012 puis ceux de 2015 auraient pu être évités, Marine Le Pen a légèrement corrigé son propos ce matin sur BFMTV : "Le risque zéro, je l'ai dit dans mon discours, n'existe pas. Mais ce qui est honteux c'est de ne pas tout mettre en oeuvre pour permettre de diminuer la menace."

: Le candidat du mouvement En marche ! et la présidente du Front national cèdent respectivement 2 et 2,5 points depuis la dernière enquête publiée début avril. Le candidat de la droite et du centre et le leader de la France insoumise gagnent, eux, deux et quatre points sur la même période. Le candidat du Parti socialiste Benoît Hamon est quant à lui crédité de 8% des intentions de vote, en baisse de deux points.

: Emmanuel Macron, crédité de 23% des intentions de vote pour le premier tour de l'élection présidentielle, devance Marine Le Pen (22,5%), François Fillon (19,5%), et Jean-Luc Mélenchon (19%), selon un sondage Ipsos Sopra-Steria pour le Cevipof et Le Monde (article abonnés) publié aujourd'hui.

: Jean-Pierre Raffarin s'est adressé à Emmanuel Macron, ce matin sur France Inter, avec un ton paternaliste : "Je dirais à Emmanuel, si je le tutoyais, eh bien Emmanuel, ton tour viendra, mais aujourd'hui c'est trop tôt."

: Sur BFMTV, Marine Le Pen explique pourquoi ses partisans chantent "On est chez nous !" lors de ses meetings. "Les Français ont le sentiment d'être dépossédés", explique la candidate du FN.