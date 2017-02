DIRECT. Présidentielle : Benoît Hamon va "parler aujourd'hui" avec Jean-Luc Mélenchon

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #PRESIDENTIELLE

: Les militants d'EELV se sont prononcés en faveur d'un dialogue entre leur candidat et les autres prétendants de la gauche. Mais un rapprochement entre Benoît Hamon, Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot est-il possible ? Pour se faire une idée, j'ai comparé les positions des trois candidats sur 17 propositions qui font l'actualité dans cette campagne.





: Il est un peu plus de 9 heures, voici le point sur l'actualité :



• Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon se parleront aujourd'hui. C'est ce qu'a indiqué ce dernier sur franceinfo. "Ce ne sera pas facile", a-t-il concédé à propos des négociations entre les deux hommes.



• Spectaculaire fusillade cette nuit sur l'autoroute A55, à l'ouest de Marseille. Un homme, ciblé par deux voitures, a été tué.



• Le policier mis en examen pour "viol" après l'arrestation violente de Théo à Aulnay-sous-Bois, parle pour la première fois. Interrogé par les journalistes d'"Envoyé spécial", il affirme : "Mon intention a toujours été de le faire fléchir pour l'amener au sol pour l'interpeller."



Donald Trump a promis un nouveau décret sur l'immigration "la semaine prochaine", lors d'une conférence de presse. Il en a également profité pour attaquer la presse, qu'il juge "malhonnête".

: L'entretien est terminé. Si vous l'avez manqué, voici un extrait où Benoît Hamon évoque un éventuel rapprochement avec Jean-Luc Mélenchon pour la présidentielle. Les deux hommes se parleront aujourd'hui, a indiqué le candidat socialiste.











: "Courir plusieurs lièvres électoraux à la fois vous amènent à avoir des propos confus"









Benoît Hamon termine l'entretien en dénonçant la manière dont Emmanuel Macron fait campagne.



: "J'ai été très surpris par les paroles d'Emmanuel Macron sur le mariage pour tous. Il était secrétaire général adjoint de l'Elysée quand Christiane Taubira recevait des bananes, qu'on dénonçait les 'sodomites' dans des manifestations. Je n'ai pas eu le sentiment d'avoir vu des personnes humiliées dans ces manifestations."

: "Nous avons un fardeau sur les épaules, la colonisation, les blessures que nous avons infligé à d'autres peuples. Ce fardeau est suffisamment lourd pour qu'on ne s'engage pas à la légère (...) Sur ces blessures-là, il faut faire attention à ne pas jeter de sel."











Benoît Hamon commente la déclaration d'Emmanuel Macron sur la colonisation. Il pointe les positions changeantes du leader d'En marche! sur le sujet et souligne les conséquences juridiques du mot "crime contre l'humanité".

: "Ce ne sera pas facile. (...) Nous allons nous parler aujourd'hui. (...) C'est une affaire de fond, il faut la traiter sérieusement."









Le candidat évoque désormais le cas Jean-Luc Mélenchon.



: "Quand ce sera fait, vous le saurez en temps et en heure. Aujourd'hui, nous discutons."









Benoît Hamon évoque les négociations avec l'écologiste Yannick Jadot.



: "Je pense que le référendum est un élément fort versé au dossier. On aurait pu souhaiter qu'il se fasse sur l'ensemble de la région... Ce qui aurait dû être fait, c'est associer l'ensemble des citoyens concernés, pas seulement le département de Loire-Atlantique."









Opposé à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes et favorable à une démocratie plus participative, Benoît Hamon a quelques difficultés à défendre sa position, après le référendum favorable à la construction de l'aéroport.



: "Regardons la démocratie pour ce qu'elle est en France. Elle est archaïque parce qu'elle donne tous les pouvoirs à une personne, le président de la République."

: "J'observe que sur la PMA, le peuple est en avance sur ses élites ; sur le droit à mourir dans la dignité, le peuple est en avance sur ses élites."









Le candidat donne quelques exemples pour justifier son "49.3 citoyen".



: "Je souhaite qu'il y ait davantage de démocratie. Souffre-t-on de trop ou de pas assez de démocratie ? A mon avis, de pas assez de démocratie. C'est pour cela que j'ai réfléchi à la possibilité d'associer les citoyens à l'élaboration de la loi, avec le 49.3 citoyen."

: "Je ne dis pas que ce sera simple, la mise en oeuvre de la mixité scolaire. Mais on peut le faire en élargissant les bassins de recrutement de façon à ce qu'ils soient divers sur le plan social. Ensuite, il faut permettre aux parents de formuler plusieurs vœux. A partir de là, que l'académie ait un objectif, que tout collège soit mixte socialement, qu'ils puissent distribuer les élèves en fonction de ces vœux et de cet objectif."









Le candidat est interrogé sur son programme en matière d'éducation.



: "Je considère aujourd'hui que ma femme et mes filles peuvent poursuivre leur vie sans être des arguments électoraux. Je garderai cette ligne de conduite jusqu'au bout. Je ne ne me servirai pas de ma famille comme argument électoral."

: "Je concède que je n'ai pas rêvé de cela. Mais je revendique qu'il ne faut plus aujourd'hui parier sur un homme providentiel. Il faut aujourd'hui parier sur l'intelligence collective."

: Benoît Hamon, le candidat du Parti socialiste, est l'invité de franceinfo. Vous pouvez regarder son interview en direct ici.

: 15 000 places de prison supplémentaires, "tolérance zéro à l'égard de la délinquance"... Emmanuel Macron dévoile ses premières mesures régaliennes dans une interview au Figaro.

: "Si Hamon veut engager une discussion, il faut des garanties, nous ne voulons pas d'accord d'appareils."









Invité sur RTL, le porte-parole de Jean-Luc Mélenchon s'exprime sur un éventuel accord avec Benoît Hamon.



: Le Figaro s'attarde lui sur les propos d'Emmanuel Macron au sujet de la colonisation.







: C'est l'heure de la revue de presse. Libération fait des révélations ce matin sur les activités de conférenciers de François Fillon : au moins onze colloques à l'étranger, notamment au Kazakhstan, pour un montant oscillant entre 140 000 et 210 000 euros.





: 60% des sympathisants de gauche appellent à une candidature unique, selon un sondage Odoxa pour franceinfo. Pour 44% d'entre eux, c'est Jean-Luc Mélenchon qui doit céder sa place à Benoît Hamon.