Benoît Hamon : "Je considère que ma place est au centre de la gauche"

Benoît Hamon a confirmé, lundi 27 janvier, qu'il n’y aura pas d’accord entre lui et Jean-Luc Mélenchon pour l'élection présidentielle. Les deux candidats ont dîné ensemble dans la soirée du vendredi 24 février et ont constaté l’impossibilité d’une candidature unique. Ils ont conclu un pacte de non-agression.

@benoithamon : "@JLMelenchon a décidé d'être candidat jusqu'au bout. J'aurais préféré qu'on se rassemble autour de ma candidature"

"Nous avons discuté. Il m’a dit qu'il était candidat. Je lui ai dit que j’étais candidat. Il ne m’a pas demandé de me retirer. On a eu un entretien très sérieux", a déclaré le candidat du Parti socialiste, lundi matin sur France Inter.

Le candidat du Parti socialiste a ajouté, "Jean-Luc Mélenchon a décidé d’être candidat jusqu’au bout. J’aurais préféré qu’on se rassemble autour de ma candidature" avant de revendiquer son positionnement sur l'échiquier politique. "Je considère aujourd’hui que ma place est au centre de la gauche". Pour incarner cette ligne politique, le candidat s'en est pris à "la barre des 3%" qui est "un non-sens"

@benoithamon, sur le déficit public : "La barre des 3% est un non-sens"

"Maintenant, a poursuivi Benoît Hamon, je me projette et je dis aux citoyens français, aux électeurs de gauche, que la gauche peut être absente du second tour de l’élection présidentielle. Ce qui serait extrêmement dangereux pour le pays, parce que la droite que nous avons est une droite brutale. Et le centre droit que propose Macron n’est rien d’autre que le programme de Fillon, le sourire en plus."