VIDEO. Présidentielle : Alain Juppé appelle "sans hésiter" à voter Emmanuel Macron face à Marine Le Pen

"Sans hésiter, je choisis d'apporter mon soutien à Emmanuel Macron face à l'extrême droite qui mènerait le pays au désastre", a annoncé Alain Juppé, dimanche 23 avril, afin de contrer l'extrême droite de Marine Le Pen, qualifiée elle-aussi au second tour. Le candidat malheureux de la primaire de la droite, qui a toujours refusé le "ni-ni" face au Front national, s'exprimait depuis sa mairie de Bordeaux (Gironde).

"J'attends désormais qu'Emmanuel Macron réussisse le rassemblement des Français, qu'il précise son programme de réformes, et qu'il restaure le crédit de la France sur la scène européenne et mondiale", a ajouté Alain Juppé. Après sa défaite à la primaire et face aux affaires de son ex-rival, le maire de Bordeaux n'avait soutenu que du bout des lèvres le candidat de la droite.