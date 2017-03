Présidentielle : une centaine de "Jeunes avec Juppé" rejoignent Emmanuel Macron

Ils claquent la porte des Républicains avec fracas. Une centaine d'anciens membres du mouvement "Les Jeunes avec Juppé" annoncent leur ralliement à Emmanuel Macron dans une tribune publiée par L'Obs lundi 13 mars. Ils dénoncent notamment la "radicalisation" de la campagne de François Fillon.

Ces anciens militants d'Alain Juppé lors de la primaire de la droite critiquent point par point la "radicalisation" du "programme", des "propos" et des "soutiens" du candidat de la droite à la présidentielle. "Nous ne nous reconnaissons pas dans cette droite qui a fait le choix de Sens commun, d’un candidat qui ne respecte pas la parole donnée et qui a délaissé nos différentes sensibilités et emmène avec lui sa famille politique dans une impasse en prenant le risque de faire gagner le Front national", expliquent-ils.

L'appel du pied d'Emmanuel Macron

Dans cette tribune, les jeunes militants remercient leur ancien mentor, Alain Juppé, de leur avoir "transmis les valeurs du gaullisme" et la "volonté de dépasser les clivages traditionnels". Une vision qu'ils mettent aujourd'hui en application. Ils estiment qu'Emmanuel Macron est "désormais le seul candidat à incarner ces valeurs et cet espoir, tout en défendant les profondes réformes dont la France a tant besoin".

Quelques jours auparavant, Emmanuel Macron avait rendu un hommage appuyé à Alain Juppé. En meeting à Bordeaux, le candidat d'En marche ! avait salué "un grand responsable politique, un maire respecté qui a transformé très profondément sa ville". Une stratégie pour capter son électorat qui semble aujourd'hui porter ses fruits.