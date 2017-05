Le portrait de Jérôme Cahuzac va être accroché à Bercy

Faut-il accrocher le portrait de Jérôme Cahuzac à Bercy ? La question s'est posée très sérieusement, rapporte Le Parisien mercredi 3 mai. Le ministre de l'Economie Michel Sapin a tranché : l'ancien ministre, condamné en première instance pour "fraude fiscale" et "blanchiment de fraude fiscale", aura son portrait sur un mur du ministère de l'Economie et des Finances.

Michel Sapin a en effet pris une décision inédite avant de quitter de Bercy : "les secrétaires d'Etat au Budget auront aussi leur bobine sur le mur." Le cas de Jérôme Cahuzac a posé "très sérieusement" question avant d'être tranché, selon Le Parisien.

Condamné à trois ans de prison en 2016

En décembre 2016, l'ancien ministre délégué au Budget a été condamné à trois ans de prison ferme et cinq ans d'inéligibilité par le tribunal correctionnel de Paris. Jérôme Cahuzac a été reconnu coupable de "fraude fiscale" et "blanchiment de fraude fiscale" dans l'affaire de son compte caché en Suisse et à Singapour. Il a fait appel de sa condamnation.