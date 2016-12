VIDEO. Affaire Tapie : Philippot estime que "Lagarde n'a pas agi seule" et pointe du doigt Fillon

Haro du FN sur François Fillon. Invité vendredi 30 décembre des "4 Vérités" de France 2, Florian Philippot a relié la dispense de peine accordée à Christine Lagarde dans l'affaire Tapie au candidat du parti Les Républicains, François Fillon.

"Cité dans l'affaire, Fillon ne s'est pas exprimé"

"Les Français pourront juger l'affaire Lagarde par l'élection présidentielle, car Mme Lagarde n'était pas seule : au-dessus d'elle, il y avait un Premier ministre qui s'appelait François Fillon, a lancé le vice-président du FN. Elle n'a pas agi seule : les noms de son Premier ministre et de son président ont été cités dans l'affaire, et ils ne se sont pas exprimés."

Faut-il voir dans ce feu nourri sur François Fillon une inquiétude du FN à l'encontre du candidat de droite ? "Pas du tout ! On dirait qu'il a atteint son apogée pendant les primaires et que depuis, il n'a rien à dire", estime Florian Philippot. Avant de brocarder le "candidat de l'Union européenne", qui "refuse les frontières" et qui veut "démanteler la Sécurité sociale".