Près de 200 000 internautes demandent un nouveau procès pour Christine Lagarde, jugée coupable mais dispensée de peine

Un jugement "insupportable qui génère colère et ressentiment". Christine Lagarde a été reconnue coupable de "négligence" dans sa gestion de l'arbitrage Tapie par la Cour de justice de la République (CJR), en début de semaine, mais a été dispensée de peine. Une pétition a été mise en ligne sur le site Change.org pour réclamer la tenue d'un nouveau procès. Elle a récolté, samedi 24 décembre, 185 000 signatures sur les 200 000 attendues.

"La décision prise par la CJR révèle à quel point notre système démocratique, sous sa forme actuelle, est malade", écrivent les initiateurs de cette pétition, adressée à François Hollande, à Claude Bartolone, le président de l'Assemblée nationale, et au Président du Sénat, Gérard Larcher. "Elle met également en lumière la fracture qui existe entre le monde politique et les citoyen-nes ordinaires qui ne supportent plus de telles entorses aux principes fondateurs que sont : 'liberté, égalité, fraternité'."

La Cour de justice de la République critiquée

Cette dispense de peine a déjà suscité de nombreuses critiques. Interrogée par franceinfo, Pascale Loué-Guillaume, membre de l'Union syndicale des magistrats, a critiqué le "mélange des genres" en cours au sein de Cour de justice de la République (CJR), une juridiction d'exception qui comporte plus de parlementaires que de magistrats.