Affaire Tapie : le parquet demande le renvoi en correctionnelle de Bernard Tapie et Stéphane Richard

Rebondissement dans l'affaire Tapie. Le parquet de Paris demande le renvoi devant un tribunal correctionnel de six personnes, dont Bernard Tapie et le PDG d'Orange Stéphane Richard, a appris franceinfo auprès d'une source judiciaire, mercredi 8 mars. L'enquête porte sur la procédure d'arbitrage qui a permis à l'homme d'affaires de toucher 404 millions d'euros pour régler son litige avec le Crédit lyonnais

Dans son réquisitoire signé le 6 mars, le ministère public demande que soient jugés devant le tribunal correctionnel Bernard Tapie, son avocat Maurice Lantourne, le PDG d'Orange Stéphane Richard, à l'époque directeur de cabinet de la ministre Christine Lagarde à Bercy, l'un des trois arbitres chargés de rendre la sentence contestée, Pierre Estoup, et enfin Jean-François Rocchi et Bernard Scemama, alors présidents du CDR et de l'EPFR, les entités chargées de solder l'héritage du Crédit lyonnais.

Le parquet requiert que ces six protagonistes de ce scandale politico-financier soient renvoyés pour "escroquerie en bande organisée". Il requiert que l'ancien patron de l'Olympique de Marseille soit également jugé pour "détournement de fonds publics" et les cinq autres pour complicité de ce délit. Il appartient désormais aux juges d'instruction de décider de les renvoyer ou non en procès.