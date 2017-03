VIDEO. Fekl salue la démission de Le Roux, prise en "responsabilité" et en "solidarité" avec le gouvernement

Matthias Fekl, ancien secrétaire d'Etat en charge du Commerce extérieur, est devenu ministre de l'Intérieur, mercredi 22 mars, lors d'une cérémonie de passation de pouvoirs place Beauvau, à Paris. Il remplace Bruno Le Roux, qui a démissionné mardi, au lendemain des révélations sur les CDD de ses deux filles employées comme collaboratrices parlementaires. Sur le perron du ministère, Bruno Le Roux a souhaité la bienvenue à son successeur dans un "grand et beau ministère" et lui a souhaité "le plein succès au service des Français, au service de notre République".

Fekl salue sa "responsabilité" et sa "solidarité"

"Je veux saluer la décision que tu as annoncé hier de présenter ta démission", a dit le nouveau ministre de l'Intérieur Matthias Fekl dans son discours à l'intention de Bruno Le Roux. "Tu le fais en responsabilité, en solidarité gouvernementale et avec la volonté de vouloir établir ton honnêteté et de défendre ton honneur", a-t-il ajouté. "Sur tous les grands dossiers du ministère, la continuité de l'Etat sera assurée", a affirmé Matthias Fekl concernant son arrivée au ministère de l'Intérieur.

Cette passation de pouvoirs intervient au lendemain des révélations de l'émission "Quotidien". Les journalistes de TMC affirment que Bruno Le Roux, à l'époque député de Seine-Saint-Denis, a employé ses deux filles, alors qu'elles étaient lycéennes puis étudiantes, en cumulant respectivement 14 et 10 CDD entre 2009 et 2016, pour un montant total de quelque 55 000 euros. Elles n'avaient, lors des premiers contrats, que 15-16 ans. L'ancien ministre de l'Intérieur a affirmé hier son "honnêteté". Le parquet national financier a ouvert une enquête préliminaire mardi concernant cette affaire.