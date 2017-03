DIRECT. Démissionnaire, Bruno Le Roux donne les clés du ministère de l'Intérieur à Matthias Fekl

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #LE_ROUX

: "C'était nécessaire dans la période que nous connaissons. Quand on est ministre de l'Intérieur, on doit être totalement exemplaire."



Dans les "4 vérités" sur France 2, ce soutien d'Emmanuel Macron réagit à la démission de Bruno Le Roux de son poste de ministre de l'Intérieur.









: On commence par l'incontournable point sur l'actualité :



• Mathias Fekl remplace Bruno Le Roux au ministère de l'Intérieur, qui a présenté sa démission hier après les révélations sur l'emploi de ses deux filles adolescentes comme collaboratrices parlementaires, notamment quand elles étaient au lycée ou en stage. La passation de pouvoir aura lieu ce matin à 8h30 place Beauvau.



• L'enquête sur François a été élargie à des faits d'"escroquerie aggravée" et "faux et usage de faux". Des documents, saisis par les enquêteurs, laissent penser que les époux Fillon ont pu produit des faux pour justifier les salaires de Penelope Fillon.



• Par ailleurs, Le Canard enchaîné affirme que François Fillon a joué l'intermédiaire avec Vladimir Poutine.



La Belgique se recueille aujourd'hui pour le premier anniversaire des attentats du 22 mars 2016, qui ont fait 32 morts et plus de 320 blessés à l'aéroport et dans le métro de Bruxelles, les pires de son histoire. Les commémorations commenceront par une minute de silence à 07h58.





• La Corée du Nord a vraisemblablement essuyé un échec dans un nouvel essai de missile, annonce le ministère sud-coréen de la Défense, deux semaines après le tir de quatre missiles par le régime de Pyongyang.