Patrimoine de Patrick Balkany : la justice de nouveau saisie

Elle a un "doute sérieux" sur la "sincérité" de leurs déclarations. La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) a annoncé jeudi 9 novembre avoir saisi la justice sur la déclaration de patrimoine de l'ancien député Les Républicains des Hauts-de-Seine Patrick Balkany, mais aussi sur celle de l'ex-député UDI du Nord François-Xavier Villain.

La Haute Autorité a examiné les déclarations de situation patrimoniale de fin de mandat établies fin 2016 par Patrick Balkany et François-Xavier Villain. Et elle "a jugé nécessaire de porter ces faits, susceptibles de constituer des infractions pénales, à la connaissance des procureurs de la République compétents et leur a transmis les dossiers concernés".

L'étau judiciaire se resserre

En mai 2015 déjà, la Haute Autorité avait transmis au parquet national financier les dossiers de Patrick Balkany et de son épouse Isabelle, en raison de doutes sur la sincérité de leurs déclarations de patrimoine en 2012 et 2014. Le maire de Levallois-Perret avait d'ailleurs été mis en examen en janvier 2016 pour déclaration mensongère à la Haute Autorité.

Et ces derniers mois, l'étau judiciaire s'est resserré sur le couple Balkany. Le parquet national financier a demandé en juillet leur renvoi devant le tribunal correctionnel dans la vaste enquête sur le patrimoine de l'édile et de sa femme, accusés d'avoir dissimulé plusieurs millions d'euros au fisc.