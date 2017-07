Fraude fiscale : le parquet national financier demande le renvoi en correctionnelle du couple Balkany et de leur fils

Le parquet national financier (PNF) a demandé le renvoi en correctionnelle du couple Balkany dans l'enquête sur le patrimoine du maire de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) de sa femme et de leur fils Alexandre, a appris franceinfo de source judiciaire mardi 25 juillet.

Le PNF demande que Patrick Balkany soit jugé pour blanchiment de fraude fiscale aggravée, corruption passive, blanchiment de corruption, prise illégale d'intérêt et déclaration mensongère de son patrimoine et Isabelle Balkany pour blanchiment de fraude fiscale aggravée et déclaration mensongère de son patrimoine. Leur fils, Alexandre, pour blanchiment de fraude fiscale aggravée. Le PNF demande également le maintien sous contrôle judiciaire.

L'avocat du couple Balkany contacté par franceinfo n'a pas souhaité répondre aux questions, expliquant qu'il n'avait pas été informé par le PNF et que ce fonctionnement de la justice devenait "habituellement déplaisant et inapproprié".