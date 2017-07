"A quand les députés en bermuda ?" : Jean-Louis Debré s'indigne du "ni cravate ni veste" accepté à l'Assemblée

Pour l'ancien président de l'Assemblée nationale, Jean-Louis Debré, la fin de la cravate et de la veste obligatoires dans l'hémicyle est le signe d'un "avachissement"

>> Cinq fois où des tenues vestimentaires ont posé problème à l'Assemblée

"On voit, période après période, un avachissement, a-t-il réagi, vendredi 21 juillet, sur franceinfo. Quand les députés vont-ils venir en espadrilles et bermuda ? On est parti de l'Empire avec un uniforme qui était trop formaliste et on est arrivé à une tenue correcte car on est représentant de la Nation et pas à la foire à neuneu."

"On est en train de tout banaliser"