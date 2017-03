Vienne est la ville où il fait le plus bon vivre

La capitale autrichienne reste au sommet. Pour la huitième année consécutive, Vienne se classe en première position du classement des villes où il fait bon vivre, diffusé mardi 14 mars. Zurich (Suisse) et Auckland (Nouvelle-Zélande) complètent le podium de cette liste de 231 métropoles. Viennent ensuite Vancouver (Canada), Düsseldorf (Allemagne), Francfort (Allemagne), Genève (Suisse), Copenhague (Danemark) et Bâle (Suisse). Côté français, Paris perd une place et se classe désormais à la 38e position, juste devant Lyon. En queue du classement figure Bagdad.

Les villes européennes toujours aussi attractives

"Les villes européennes, malgré l'accentuation de la volatilité politique et financière actuelle, continuent d'offrir une qualité de vie parmi les plus enviables de la planète, souligne l'étude, réalisée par le cabinet Mercer. Elles conservent ainsi leur rang de destinations attractives, tant pour l'expansion des activités commerciales que pour l'envoi d'expatriés en mission."

Pour établir sa hiérarchie, Mercer prend en compte 39 critères, allant de la criminalité à la gestion des déchets en passant par les transports en commun ou le climat. L'étude du cabinet, conduite chaque année, est régulièrement utilisée pour calculer la rémunération des expatriés ou collaborateurs partant en mission à l'international.