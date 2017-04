VIDEO. Regardez en direct le documentaire "Planète animale 2 : survivre" avec France 2

Le monde sauvage est cruel. Depuis la nuit des temps, les animaux se livrent à des combats acharnés pour se nourrir ou se reproduire. Ce deuxième volet de Planète animale, raconté par l'acteur François Morel, dévoile leurs plus spectaculaires stratégies de survie. Il est à voir mardi 25 avril à partir de 20h55 sur France 2 et franceinfo.fr.

Des images exceptionnelles

Les animaux élaborent des ruses pour se nourrir et éviter de se faire dévorer à leur tour. Certains agissent seuls, d’autres chassent à plusieurs, mais il y a aussi des opportunistes, prêts à saisir la nourriture là où elle se trouve. Dans ce monde dangereux, les animaux mènent des combats sans merci, où seuls les plus forts, les plus déterminés et les plus ingénieux parviennent à survivre.

Les caméras ont pu observer au plus près cette faune sauvage, qui était, jusqu’ici, impossible à filmer : des dragons de l'archipel de Komodo (Indonésie) aux colibris qui survolent l'Equateur, des macaques de Jaipur (Inde) aux faucons pèlerins de New York, ou se glissant de nuit dans les pas feutrés d'un léopard chassant en plein centre de la cité indienne de Bombay.