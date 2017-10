VIDEO. Afrique du Sud : il vole 24 km dans une chaise de camping suspendue à des ballons gonflés à l'hélium

Dans le film Là-haut, des ballons soulèvent une petite maison. Plus modeste, le Britannique Tom Morgan s'est envolé, grâce à des ballons gonflés à l'hélium, dans une chaise de camping. Il s'est ainsi élevé à plus de 2 400 mètres d'altitude au-dessus de l'Afrique du Sud, porté par une centaines de ballons, fin octobre, raconte la BBC (en anglais). Une expérience "incroyablement cool", raconte Tom Morgan à la chaîne britannique.

L'aventurier raconte s'être trouvé à la fois "terrifié et sur un petit nuage", lors de ce vol en chaise de camping, au cours duquel il a parcouru environ 25 kilomètres. Alors qu'il approchait de la couche d'inversion de l'atmosphère, où la température commence à grimper, son véhicule de fortune a connu une accélération très forte. "J'ai dû garder mon calme et couper les cordes des ballons petit à petit", explique encore Tom Morgan à la BBC.

Ce Britannique originaire de Bristol est à la tête de la société The Adventurists, qui envisage, après ses tests de vol, d'organiser "la course aérienne la plus ridicule du monde". Sa société prétend lutter contre "les horreurs de la vie moderne", de "la tasse de café qui avertit qu'elle est chaude aux téléphones portables qui vous disent où vous êtes".