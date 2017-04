VIDEO. Venezuela : trois morts dans des manifestations, l'opposition appelle à de nouveaux rassemblements

L'opposition vénézuélienne appelle à de nouvelles manifestations contre le président Nicolas Maduro, jeudi 20 avril, au lendemain de vastes rassemblements lors desquels trois personnes ont été tuées et une trentaine arrêtées.

"Demain à la même heure, nous appelons le peuple vénézuélien tout entier à se mobiliser", a déclaré, mercredi en fin de journée, le dirigeant de l'opposition Henrique Capriles, lors d'une conférence de presse de la Table de l'union démocratique (MUD), la coalition de l'opposition. Toute la journée, des centaines de milliers d'opposants ont défilé à Caracas et dans de nombreuses autres villes du Venezuela.

Atención nuestra amada Venezuela Nadie se rinde,nuestro deber defender CRBV contra el AUTOGOLPE madurista! Mañana #20A TODOS! pic.twitter.com/WShweuTjRz — Henrique Capriles R. (@hcapriles) 20 avril 2017

Des centaines de personnes arrêtées

En trois semaines, huit manifestants ont été tués et plus de 500 personnes ont été arrêtées, selon l'ONG Foro Penal. Le Venezuela vit une grave crise politique et économique. L'opposition, majoritaire au Parlement depuis fin 2015, veut obtenir le départ anticipé du président socialiste, héritier d'Hugo Chavez.

El rostro de la narco corrupta cúpula madurista!No les era suficiente ver gente lanzándose al Guaire,tenían que reprimirlos más y más! pic.twitter.com/FDqMPRyPrW — Henrique Capriles R. (@hcapriles) 20 avril 2017

Nicolas Maduro a activé depuis mardi un plan de défense renforçant la présence policière et militaire. Mercredi, il a annoncé l'arrestation de 30 personnes, accusées de vouloir provoquer des violences lors des manifestations, ajoutant être, grâce à son plan de défense, "en train de démanteler le coup d'Etat terroriste" fomenté selon lui par les Etats-Unis.