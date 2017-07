VIDEO. Venezuela : le président Nicolas Maduro détourne le tube "Despacito" pour critiquer l'opposition

"Lentement, prends un bulletin plutôt que les armes, et exprime tes idées toujours dans la paix et le calme." Le président vénézuélien Nicolas Maduro a repris le tube Despacito, dimanche 23 juillet, dans son émission hebdomadaire à la télévision officielle VTV. En campagne pour promouvoir l'élection de l'Assemblée constituante du 30 juillet, le chef de l'Etat a présenté un "remix" de la chanson la plus écoutée en streaming de l'histoire pour appeler à voter.

L'opposition vénézuélienne a appelé au boycott de l'élection de l'Assemblée constituante voulue par le président Maduro, considérant que les modalités prévues ne sont pas équitables et favorisent le camp chaviste. Depuis près de quatre mois, les manifestations contre le pouvoir ont fait 103 morts, des milliers de blessés et des centaines d'arrestations. L'un des symboles de cette contestation, le violonniste Wuilly Arteaga, 23 ans, qui jouait de son instrument au milieu des gaz lacrymogènes pour s'opposer à Nicolas Maduro, a été blessé, samedi 22 juillet, rapporte BFMTV.