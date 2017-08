VIDEO. Au Venezuela, des animaux d'un zoo kidnappés pour être mangés

Plusieurs animaux ont été kidnappés récemment au parc zoologique de Maracaibo, à l'ouest du Venezuela. Deux pécaris à collier, sorte de petits sangliers considérés comme une espèce menacée, ont notamment disparu. Selon les autorités, ils auraient été dérobés pour être mangés. Le pays traverse en effet une crise politique et économique sans précédent, et les pénuries alimentaires ont affamé des millions de personnes.

Dix espèces concernées

D'après le directeur du zoo, Leonardo Nunez, dix espèces sont concernées par cette récente vague de kidnappings, parmi lesquelles "des mammifères et des oiseaux". Un buffle aurait même été découpé en morceaux. Il soupçonne des trafiquants de drogue d'être à l'origine de ces actes : "Ils ne s'en prennent pas aux reptiles, ni aux félins. Les ravisseurs profitent de la docilité des animaux en captivité, moins agressifs qu'à l'état naturel et attendent la nuit pour les enlever et les tuer."

Les Vénézuéliens ne sont pas les seuls à souffrir de la faim ; les restrictions alimentaires touchent aussi les zoos, qui n'ont plus les moyens de nourrir les animaux. En 2016, cinquante bêtes sont mortes au zoo de Caracas.