Pénuries, hyperinflation, violences meurtrières... Au Venezuela, "la guerre est à ta porte"

Cela fait maintenant 108 jours que Rosa Cortes a quitté son mari Rafael, et ses deux fils Irwin et Christian pour le Panama, pays de 4 millions d'habitants situé à quelque 1 400 km du Venezuela. "J'ai quitté Chacao [un quartier de Caracas] pour trouver un travail et gagner de l'argent, précise cette femme de 49 ans. Je travaille illégalement, mais au moins, je peux envoyer de la nourriture et des médicaments à mes proches."

Depuis plusieurs années, avec l'inflation et la crise du pétrole, Rosa Cortes et sa famille n'arrivaient plus à joindre les deux bouts. "On ne pouvait plus payer notre loyer, nos factures, ni faire les courses." Alors quand elle a trouvé une opportunité de travail à l'étranger, cette ancienne gérante d'entreprise s'est dit qu'elle n'avait pas le choix.