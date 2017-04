L'article à lire pour comprendre la crise qui déchire le Venezuela

Le Venezuela s'embrase. Il devrait vivre, samedi 22 avril, une nouvelle journée de manifestations anti-Maduro, avec la tenue d'une "marche du silence". La mobilisation se poursuit dans une ambiance très tendue : on dénombre déjà 20 morts, des émeutes et des centaines d'arrestations depuis le début des protestations pour le départ du président socialiste. Le dirigeant de l'opposition, Henrique Capriles, a appelé à poursuivre les manifestations.

Mais la crise est plus globale : le Parlement et le gouvernement s'opposent dans une guerre institutionnelle, tandis que le pays sombre dans une crise économique. Franceinfo fait le point sur la situation.

C'est comment, le Venezuela ?

"Le Venezuela, c'est la patrie de Simon Bolivar, considéré par beaucoup de citoyens comme le héros de l'indépendance de l'Amérique latine contre le colon espagnol", explique Christophe Ventura, chercheur à l’Institut de relations internationales et stratégiques (Iris) et spécialiste de l’Amérique latine. Pour l'expert, cette particularité a influencé l'histoire du pays, voisin de la Colombie, du Brésil et du Guyana et que borde la mer des Caraïbes.

Le pays, qui compte 30 millions d'habitants, a longtemps été l'un des "plus pauvres du monde", rappelle le chercheur.

Le pays, dont l'économie est en grande partie basée sur l'exportation de pétrole, élit Hugo Chavez à la présidence en 1999. L'homme mène une politique de redistribution des richesses et d'investissement massif dans le service public. En 2010, par exemple, il nationalise plus de 250 entreprises. Cette doctrine prendra son nom : le chavisme. Le quotidien économique des Vénézuéliens s'améliore nettement sous ses mandats. Selon la Banque mondiale, le taux de pauvreté passe de 42% en 1999 à 33% en 2015.

A la mort d'Hugo Chavez en 2013, Nicolas Maduro, un ancien chauffeur de bus, reprend la présidence par intérim avant d'être élu avec 50,7% des voix. Depuis, sa cote de popularité ne cesse de s'effriter. Selon l'Insitut Datanalisis, 78,5% des Vénézuéliens rejettent le gouvernement en 2017. De plus, la chute du cours du pétrole fragilise l'économie du pays, qui s'enfonce dans la crise.

La situation dégénère vraiment... Que s'est-il passé ?

"On est dans une guerre civile de basse intensité", explique Christophe Ventura. Depuis le 1er avril, des manifestations contre le pouvoir en place dégénèrent. En trois semaines d'affrontements, on dénombre vingt morts et des centaines de blessés, selon le décompte des autorités. Près de 600 personnes ont également été arrêtées, selon l'ONG Foro Penal.

Le dernier grand rassemblement date du 19 avril. Appelé "mère de toutes les manifestations" par les détracteurs de Maduro, il a réuni plusieurs centaines de milliers de personnes.

Épreuve des Forces entre Population et Nicolas Maduro au #Venezuela ce mercredi 19 avril 2017... Méga-Marche. pic.twitter.com/uKJfyT5RQj — Christian Bopore (@ChristianBopore) 20 avril 2017

Mais les mobilisations ne devraient pas s'arrêter là, l'opposition ayant déjà appelé à reconduire les manifestations. Samedi 22 avril, elle appelle à une "marche du silence" vers les sièges de l'épiscopat vénézuélien dans tout le pays. Après les défilés de samedi, un "blocage national" des routes est prévu lundi.

Pourquoi les gens descendent-ils dans la rue ?

Les premières protestations ont démarré après que la Cour suprême vénézuélienne s'est octroyée les pouvoirs du Parlement, dont celui d'édicter les lois. Une décision qui, si elle avait été menée à son terme, aurait permis au président de concentrer tous les pouvoirs : exécutif, judiciaire, législatif et l'armée. "Nicolas Maduro vient de commettre un coup d'Etat", il a "retiré le pouvoir au peuple", s'est indigné le président du Parlement vénézuélien, Julio Borges. Une grande partie de la communauté internationale, de l’Union européenne à l’Organisation des Etats américains (OEA), en passant par les Etats-Unis, avait condamné cette décision. Ce qui avait poussé la Cour suprême à faire machine arrière 48 heures plus tard. Mais ce changement de position n'a pas calmé la colère des opposants.

Le 7 avril, ils voient rouge une nouvelle fois : la Cour des comptes inflige 15 ans d'inéligibilité à Henrique Capriles, une figure de l'opposition. L'homme politique, deux fois candidat à l'élection présidentielle et gouverneur de l'Etat de Miranda, avait pris la tête d'une manifestation contre Nicolas Maduro deux jours avant sa condamnation. Il a été épinglé pour "irrégularités administratives" dans la gestion de l'Etat qu'il gouverne par l'organisme public chargé de contrôler les fonctionnaires vénézuéliens.

Enfin, la tension a atteint son paroxysme quand Nicolas Maduro a annoncé activer le plan Zamora, mardi 18 avril. Il s'agit d'un plan stratégique et opérationnel qui active la défense de la Nation en cas de menaces à l'ordre interne. Dans une vidéo, le président a expliqué vouloir défaire le "coup d'Etat et l'escalade de violences sous la structure militaire, policière et civile de l'Etat".

Mais qu'est-ce qui se passe entre le président et l'opposition ?

Les citoyens vénézueliens sont de plus en plus fermement opposés au président : "Une partie importante de la population le considère comme responsable de la dégradation de la situation du pays", décrit Christophe Ventura. Ce qui a poussé les votants à se tourner vers l'opposition lors des élections législatives de décembre 2015. Le Parlement est, depuis, dirigé par une coalition de centre-droit, fermement opposée à la politique du gouvernement.

Cette configuration crée une situation sans précédent, d'après Christophe Ventura : "On arrive dans une situation de guerre institutionnelle inextricable". La bataille fait rage entre les deux camps : celui des institutions, comme la Cour suprême, réputées proches du président, et celui de l'opposition. "Chacun use des instruments à sa disposition pour frapper l'adversaire, détaille l'expert. Par exemple, l'Assemblée nationale a proclamé qu'elle ne reconnaissait pas l'autorité des autres pouvoirs au début de 2016".

Diosdado Cabello, numéro deux du régime chaviste et ancien président du Parlement, a expliqué au début du mois qu'il allait demander au Trésor public de couper les vivres à l'Assemblée nationale. "Aucune décision adoptée au Parlement ne sera publiée au journal officiel", avait-il également averti. Nicolas Maduro, lui, a déposé début avril un recours devant le Tribunal suprême de justice (TSJ), lui demandant de déclarer "nulles" les décisions du nouveau Parlement.

On dit que Nicolas Maduro est en train de devenir un dictateur, c'est vrai ?

Pour Christophe Ventura, le président Nicolas Maduro est bien dans une dérive autoritaire. Mais celle-ci est liée à la situation de blocage avec le Parlement. "Il faut remettre les choses dans leur contexte. Il y a une radicalisation politique de tous les bords, promue notamment par ses adversaires." Cette radicalisation inquiète, jusqu'à l'étranger. "Nous sommes préoccupés par le fait que le gouvernement de Maduro viole sa propre Constitution et n'autorise pas l'opposition à faire entendre sa voix", a déclaré le secrétaire d'Etat américain, Rex Tillerson.

Nicolas Maduro a activé mardi 18 avril un plan de défense qui renforce la présence policière et militaire. "L'armée accapare de plus en plus le pouvoir politique, mais aussi économique", s'inquiète Gabriel Estrada, directeur exécutif de l’Observatoire politique de l’Amérique latine et des Caraïbes de Sciences Po (OPALC) sur franceinfo. Pour cet expert, le président dépend de plus en plus de l'armée pour vivre. Nicolas Maduro a aussi annoncé le renforcement des milices civiles, appelées "colectivos". Elles compteront 500 000 membres, avec "un fusil pour chacun", en vue d'une éventuelle "intervention étrangère".

Est-ce qu'il peut être destitué ?

L'opposition s'est lancée dans une course contre la montre pour appliquer le référendum révocatoire prévu par la Constitution vénézuélienne. Celui-ci permet de destituer le président. Pour enclencher le processus, la coalition avait réussi à réunir la signature de plus de 1% des personnes inscrites sur les listes électorales. Mais le Conseil national électoral a suspendu la tenue de ce référendum pour cause de "fraudes", rappelle RFI. Cette décision a enterré définitivement la possibilité de provoquer des élections anticipées.

Sans nouvelle procédure, Nicolas Maduro achèvera son mandat en 2019. "On peut espérer que des solutions pacifiques soient trouvées d'ici là, estime Christophe Ventura, mais il est impossible de prédire l'issue de cette crise".

Economiquement, ça va pas très fort, non ?

Aux yeux de Christophe Ventura, la crise politique découle directement de la situation économique. Le pays, qui compte les réserves pétrolières les plus importantes au monde, n'a pas résisté à l'effondrement des cours de l'or noir. Cette manne représente 96% des devises tirées des exportations et les deux tiers des recettes du pays. "Du coup, il n'y a plus d'argent dans les caisses de l'Etat pour qu'il mène des politiques publiques".

Cette situation a des gros impacts pour la population. "La plupart des biens de consommation dépendent de l'importation", détaille Christophe Ventura. Et le bolivar, la monnaie du pays, a été dévalué par rapport au dollar, ce qui a créé de l'inflation. En 2016, les prix à la consommation au Venezuela ont bondi de 800%, tandis que le Produit intérieur brut (PIB) s'effondrait de 18,6%, selon des chiffres provisoires établis par la Banque centrale et relayés par Reuters. "Lorsque j’ai arrêté de travailler, ma pension équivalait à 4 000 dollars ; elle n’en vaut plus que 25", explique un retraité au Monde.

Pour les Vénézuéliens, les privations sont fréquentes : l'an dernier, 80% des aliments et des médicaments, ainsi que les produits de base, étaient épuisés, selon Libération. Files d'attente à rallonge devant des épiceries vides, coupures d'électricité : la pauvreté ne cesse de gagner du terrain. Christophe Ventura tempère. "Le gouvernement continue d'agir pour aider les gens et, s'il y a eu d'énormes pénuries, ce n'est plus le cas maintenant", explique-t-il. "Un système a été mis en place pour garantir un approvisionnement minimal en huile et farine pour les populations les plus fragiles." Pourtant, l'inflation continue d'augmenter. Elle pourrait atteindre 1 660% cette année, selon les prévisions du Fonds monétaire international (FMI).

Et la communauté internationale, elle en pense quoi ?

"Tout le monde partage le même avis : il faut trouver une solution politique pour résoudre la crise", explique Christophe Ventura. Certains ont tenté de calmer le jeu. L'Union européenne a condamné les violences en appelant à une "désescalade" et onze pays latino-américains ont demandé à Caracas de "garantir" le droit de protester pacifiquement, ce que le Venezuela a refusé de faire.

Pour l'expert, la position des pays d'Amérique latine voisins du Venezuela, sont le reflet des divisions politiques sur le continent. "Les pays qui sont gouvernés par une majorité de droite, comme l'Argentine, le Brésil ou le Pérou, appuient l'opposition." D'autres pays, comme la Bolivie, soutiennent Nicolas Maduro. Dans un communiqué repris par le journal AVN (en espagnol), on peut lire que le gouvernement bolivien "exprime sa solidarité et son soutien inconditionnel à la République bolivarienne du Venezuela, sœur face à une nouvelle attaque et au harcèlement politique qui cherche à briser la démocratie."

Je n'ai pas voulu tout lire, vous me faites un résumé ?

Vingt personnes sont mortes depuis le 1er avril dans des affrontements entre les soutiens du président vénézuélien Nicolas Maduro et ses opposants. Plusieurs centaines de milliers de personnes multiplient les manifestations pour protester contre la décision de la Cour suprême d'abroger les pouvoirs du Parlement, tenu par l'opposition. Même si cette mesure a été annulée, la colère ne cesse de croître. La situation politique est totalement bloquée entre le gouvernement et le Parlement.

A cela s'ajoute une crise économique importante : le coût de la vie a fortement augmenté depuis que le prix du baril de pétrole, matière première dont l'économie du pays dépend, a chuté. Cela rend la situation encore plus difficile pour les Vénézuéliens. Les manifestations devraient se poursuivre dans les prochains jours, à l'appel de l'opposition.