VIDEO. "Non, ça c'est moche" : le pape François fustige les téléphones pendant la messe

Comme beaucoup de monde, les fidèles catholiques sont pendus à leur téléphone portable. Même pendant la messe. Une pratique qui ne plaît pas au pape François. Il a lancé une mise en garde, mercredi 8 novembre, lors de son audience hebdomadaire devant des milliers de fidèles réunis sur la place Saint-Pierre.

"Cela me rend tellement triste"

"Le prêtre pendant la messe dit 'élevons notre cœur. Il ne dit pas 'élevons nos téléphones pour prendre la photo'. Non, ça c'est moche", a déclaré le souverain pontife.

"Moi, cela me rend tellement triste quand je célèbre ici sur la place ou dans la basilique et que je vois tant de téléphones portables en l'air, a poursuivi le pape, qui a aussi épinglé les membres de l'Eglise. Pas seulement des fidèles, mais aussi des prêtres et même des évêques". Et de lancer : "Mais s'il vous plaît! La messe n'est pas un spectacle."