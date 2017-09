VIDEO. Le pape François se blesse légèrement dans la papamobile lors de sa visite à Carthagène

franceinfo avec AFP et Reuters

"On m'a cogné. Je vais bien." Le pape François a plaisanté après avoir perdu l'équilibre et s'être cogné l'œil dans la papamobile qui traversait la foule à Carthagène (Colombie), dimanche 10 septembre.

Dans les images fournies par la télévision vaticane et repises sur YouTube, on voit le pape François se tenir la partie gauche du visage après un léger choc alors qu'un des gardes s'approchait de lui pour l'empêcher de tomber. Il n'a eu que de légères blessures au visage. Le Vatican a assuré que le souverain pontife avait été soigné et se portait bien.

Le pape François portant un hématome près de l'œil gauche à Carthagène (Colombie), le 10 septembre 2017 (ALBERTO PIZZOLI / AFP)

Le pape François a terminé dimanche sa visite de cinq jours en Colombie, pays dans lequel il a appelé les Colombiens à "dénouer les nœuds de violence" de la guerre civile. Il leur a demandé de changer "la culture de la mort" pour consolider la paix, après les accords signés avec les dernières guérillas du pays pour clore une guerre fratricide de plus d'un demi-siècle.