VIDEO. Le pape François prononce ses vœux pour la nouvelle année

"Célébrer la fête de la mère de Dieu nous rappelle que nous ne sommes pas des objets interchangeables (...). Nous sommes des enfants, une famille... Nous sommes le peuple de Dieu". Comme le veut la tradition, le pape François a adressé dimanche 1er janvier ses vœux pour la nouvelle année à la basilique Saint-Pierre du Vatican.

Le chef de l'Eglise catholique a condamné l'attentat qui a fait au moins 39 morts à Istanbul en Turquie, dans les premières heures de 2017, et a appelé à la mobilisation de tous, à l'occasion de ses vœux pour la nouvelle année. "Malheureusement, la violence a encore frappé dans cette nuit de vœux et d'espoir", a déclaré le pape argentin, devant quelque 50 000 fidèles rassemblés place Saint-Pierre à l'occasion de la prière de l'angelus.

Une "année de paix dans la grâce de Dieu"

"Triste, j'exprime ma proximité avec le peuple turc", a assuré le souverain pontife, ajoutant qu'il priait pour "les nombreuses victimes et blessés". Le pape a aussi lancé un appel à "tous les hommes de bonne volonté pour affronter la plaie du terrorisme, de cette tache de sang qui enveloppe le monde avec une ombre de peur et de désarroi".

Il avait plus tôt souhaité à tous une "année de paix dans la grâce de Dieu". "Chers frères et sœurs, bonne année !" a lancé François. "Et l'année sera bonne dans la mesure où chacun de nous, avec l'aide de Dieu, cherchera à faire le bien, jour après jour. Ainsi se construit la paix, en disant 'non', avec des actes, à la haine et à la violence et 'oui' à la fraternité et à la réconciliation", a-t-il ajouté.