VIDEO. En visite en Egypte, le pape François appelle à "prévenir les conflits et édifier la paix"

Pour sa première visite en Egypte, frappée au début du mois par des attentats sanglants contre la minorité chrétienne, le pape François a appelé à "bloquer les flux d'argent et d'armes" pour "prévenir les conflits et édifier la paix". "Aucune violence ne peut être perpétrée au nom de Dieu, parce qu'elle profanerait son nom", a également lancé le souverain pontife depuis Le Caire, où il est arrivé en début d'après-midi.

Placée sous haute sécurité, cette visite éclair du pape François intervient trois semaines après deux attaques le 9 avril contre des églises coptes orthodoxes qui ont fait 45 morts et ont été revendiquées par le groupe jihadiste Etat islamique. Pour ce premier séjour du pape dans le plus peuplé des pays arabes, placé sous état d'urgence, policiers et militaires étaient omniprésents dans les rues de la capitale égyptienne, coupées à la circulation.

Le pape François s'est rendu au palais présidentiel pour une rencontre avec le président Abdel Fattah Al-Sissi. Il s'est ensuite rendu à l'institution d'Al-Azhar où il a été accueilli par le grand imam, cheikh Ahmed al-Tayeb, et doit plus tard voir le pape copte orthodoxe Tawadros II.