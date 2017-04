VIDEO. Le pape François appelle à la paix en Syrie, où règnent "horreur et mort"

À leur arrivée place Saint-Pierre (Rome, Italie), tous les fidèles ont été fouillés pour pouvoir assister à la messe de Pâques du pape François, dimanche 16 avril. Ces célébrations interviennent une semaine jour pour jour après des attentats perpétrés contre des chrétiens en Égypte. Face à la foule, une icône venue d’Orient. Et c’est vers cette partie du monde que le pape François a dirigé son discours.

Éviter la propagation des conflits

"Que le Seigneur soutienne les efforts de tous ceux qui s’emploient activement à apporter soulagement et réconfort à la population civile en Syrie. La Syrie, ce pays aimé et martyr, victime d’une guerre qui ne cesse de disséminer la mort et l’horreur", a déclaré le pape. Dans sa bénédiction, le pape a appelé à la paix dans tout le Moyen-Orient. Le pape François demande également aux chefs d’État d’avoir le courage d’éviter que les conflits ne s’étendent.