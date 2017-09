En Colombie, sœur Maria Valentina se prépare à rapper pour le pape

Sœur Maria Valentina de los Angeles rappe. Cette jeune religieuse de Bogota, qui préfère les baskets aux sandales, a même participé à des concours et va accomplir un rêve : chanter pour le pape François pendant sa prochaine visite en Colombie. Petite, débordante de joie de vivre et charismatique, sœur Maria Valentina fait partie du groupe vainqueur du concours de sélection de l'hymne qui va accompagner le séjour du souverain pontife, du 6 au 10 septembre.

Le "trophée" est d'interpréter la chanson primée, Demos el primer paso ("Faisons le premier pas"), qui mêle musique typique, pop et rap, sur des paroles rendant hommage à la paix, pendant les déplacements du pape parmi la foule des fidèles.

"L'occasion de lui montrer notre affection"

François, l'un des promoteurs de l'accord de paix signé avec la guérilla des Farc pour mettre fin à plus d'un demi-siècle de conflit armé, visitera Bogota, Medellin, Villavicencio et Carthagène des Indes. Ce sera l'"occasion de lui montrer notre affection par ce que nous savons faire : la musique", a expliqué à l'AFP sœur Maria Valentina, 28 ans, qui interprétera cet hymne avec une vingtaine d'autres chanteurs et musiciens de la fraternité des Musiciens catholiques unis (MCU).

La religieuse est sortie de l'ombre l'an dernier en participant à un concours télévisé "A otro nivel" (A un autre niveau), à l'issue duquel les MCU l'ont invitée à composer et à chanter un couplet de la chanson, qui a été ensuite élue pour accompagner les déplacements du pape.

"Colombia te recibe con los brazos abiertos/a una sola voz te decimos muy contentos/bendito sea Dios, que en su sabiduría, te ha traído a nuestras tierras para ser su guía" : "la Colombie te reçoit à bras ouverts, d'une seule voix nous t'exprimons notre joie, béni soit Dieu, qui dans sa sagesse, t'a amené sur nos terres pour être notre guide", rappe sœur Maria Valentina.