"Candidats au tableau !" : les séquences qu'il faut retenir de l'émission

Ils ont entre 8 et 12 ans et ont fait sensation avec leurs questions. Dimanche 19 mars, 18 élèves ont interrogé lors de l'émission "Présidentielle : candidats au tableau !", diffusée sur C8, quatre candidats à l'élection. François Fillon (LR), Emmanuel Macron (En marche !), Benoît Hamon (PS) et Jean-Luc Mélenchon (La France insoumise) se sont prêtés au jeu. Sur les cinq candidats invités, seule la présidente du FN, Marine Le Pen, a refusé de participer à l'émission.

Le pari est réussi pour C8 et les deux productrices de l'émission, Caroline Delage et Mélissa Theuriau, puisque 1,3 million de téléspectateurs ont regardé le programme, soit 5,4% du public. Une bonne performance pour la chaîne. Franceinfo revient sur les séquences qui ont marqué les esprits.

Quand les candidats s'essayent au dab

Il fait fureur dans les cours de récréation. Le dab, ce geste inspiré de plusieurs morceaux de hip-hop américain, s'est rapidement imposé comme le nouvel incontournable des réseaux sociaux. Alors, forcément, les enfants ont demandé aux candidats de réaliser leur meilleur dab. Si certains s'en sont bien sortis, à l'instar de Benoît Hamon et Emmanuel Macron, il semble que la chose ait été plus compliquée à réaliser pour François Fillon.

Si après ça la mode du dab continue je ne comprends plus rien. #AuTableau pic.twitter.com/YGZDQjmolB — Super Zappeur (@superzappeur) March 19, 2017

Géographie, réforme des régions, tri sélectif… Quand les candidats se trompent

Les invités ont séché sur plusieurs questions posées par les jeunes élèves. Jean-Luc Mélenchon s'est, par exemple, emmêlé les pinceaux avec les capitales européennes, en plaçant Copenhague en Finlande. Le leader de La France insoumise a aussi été bien en peine d'épeler "ornithorynque" ou de donner le vainqueur du Vendée Globe. François Fillon, qui s'était pourtant distingué en réussissant à citer le youtubeur français ayant le plus d'abonnés (Cyprien), s'est trompé dans le nombre de régions en France. "Ah ouais, ça c'est une colle. Il y en avait 22, il doit en rester 12 ? 17 ?" a-t-il bégayé, avant de se reprendre, aidé par les enfants : "Donc, c'est 18, pardon."

Benoît Hamon n'est pas en reste. Lorsqu'il a fallu citer trois œuvres de Molière, le candidat du PS a lancé du tac au tac Les Fourberies de Scapin et L'Avare, mais s'est arrêté là. Il a aussi échoué à choisir la bonne poubelle de tri pour y déposer un pot de yaourt et à réciter le verbe "élire" au futur antérieur.

- "Conjuguez le verbe 'élire' au futur antérieur ?"

- "Oh putain !"#AuTableau pic.twitter.com/zB3DHmfGON — C8 (@C8TV) 19 mars 2017

Quand les candidats sont déstabilisés par des questions politiques

Ils ne sont pas des intervieweurs professionnels, et pourtant les enfants ont réussi à déstabiliser nos candidats à la présidentielle. "A quoi il vous sert, François Bayrou ?" a ainsi demandé Mouna à Emmanuel Macron. "ll ne me sert pas, d’abord, a répondu l’ancien ministre, soutenu par le président du MoDem dans la course à l’Élysée. François Bayrou a des idées qui sont assez proches des miennes." Autre challenge pour le candidat d'En marche !, expliquer en une minute la différence entre la droite et la gauche.



La droite et la gauche selon Emmanuel Macron... par C8TV

Benoît Hamon a, lui, été interrogé sur qui sont "les vrais socialistes". Un tantinet perturbé par la question, il a finalement expliqué que "personne n'est vrai. Ça veut dire quoi la vérité ? Ce qu'il y a de vrai, c'est ce que nous sommes collectivement."

Lorsque les enfants n'hésitent pas à mettre les pieds dans le plat

Les écoliers ont aussi posé des questions bien plus personnelles. "Comment elle va Penelope ?" a ainsi osé l'un d'eux. Réponse de l'intéressé : "Elle va bien, c'est une Galloise donc une femme extrêmement solide." Plus tard, un autre enfant tente carrément un : "Pourquoi tout le monde vous a abandonné ?"

Jean-Luc Mélenchon a quant à lui dû s'expliquer sur ses goûts musicaux.

Quant à Benoît Hamon, il a été interrogé sur ses filles.