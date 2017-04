VIDEOS. Un passager violemment débarqué d'un vol de la compagnie United Airlines pour libérer de la place

La compagnie aérienne américaine United Airlines traverse une nouvelle tempête, lundi 10 avril. Des passagers ont filmé et posté des vidéos montrant un passager débarqué de force dans un vol entre Chicago (Illinois) à Louisville (Kentucky) dimanche 9 avril.

L'image est violente comme le rapporte Mashable (en anglais). Filmée par le passager Tyler Bridges, la scène montre un homme tenu par les pieds par des agents de la compagnie pour le sortir de l'avion sous les cris de certains voyageurs.

@united @FoxNews @CNN not a good way to treat a Doctor trying to get to work because they overbooked pic.twitter.com/sj9oHk94Ik