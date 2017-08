VIDEOS. L'ouragan Harvey, devenu tempête tropicale, laisse la destruction dans son sillage, avant les inondations

Harvey souffle encore sur le Texas. Samedi 26 août, l'ouragan rétrogradé en tempête tropicale, a déversé au passage des trombes d'eau qui font craindre des "inondations catastrophiques" au cours des prochains jours. Alors que l'ampleur des dégâts commence à apparaître sur le littoral, le responsable de l'Agence fédérale des situations d'urgence a d'ores et déjà annoncé, au micro de la chaîne MSNBC que la reconstruction prendra "des années".

Après le passage de l'ouragan le plus puissant à avoir touché les Etats-Unis depuis 2005 des inondations "extrêmement graves" sont en cours, a indiqué le Centre national des ouragans (NHC). Franceinfo fait le point sur la situation :

Des pluies torrentielles attendues

Dans son dernier bulletin diffusé peu avant 20 heures, le NHC a précisé que Harvey soufflait à 110 km/h et se déplaçait à 4 km/h. Mais des pluies pouvant atteindre jusqu'à 1 mètre par endroits sont attendues d'ici jeudi, ce qui "provoquera des inondations catastrophiques et potentiellement mortelles". Plusieurs comtés avaient déjà reçu samedi matin plus de 25 cm de pluie en 24 heures, selon un pointage effectué dans l'après-midi.

"Historiquement, l'eau est davantage une menace pour la vie que le vent", a prévenu le National Weather Center (NWS). Entre 1963 et 2012, le vent n'a causé que 11% des décès survenus lors d'ouragans aux Etats-Unis côté Atlantique tandis que 82% l'ont été par l'eau (49% avec la montée de la mer, 27% par la pluie et 6% par les vagues).

Harvey pourrait rendre de nombreuses zones "inhabitables pendant des mois", a averti l'agence fédérale.

Voir la vidéo france 3

De gros dégats mais aucun décès à déplorer pour l'instant

Aucun décès n'a été signalé à ce stade auprès des autorités, a déclaré le gouverneur du Texas samedi. "Nous ne disposons à l'heure actuelle d'aucune information nous permettant d'annoncer des décès", a expliqué Greg Abbott lors d'une conférence de presse, ajoutant être particulièrement inquiet au sujet des "inondations gravissimes" qui vont suivre.

Voir la vidéo FRANCE 2

Dix personnes ont été blessées vendredi à Rockport par la chute de toitures, de nombreux arbres ont été arrachés et des véhicules endommagés étaient visibles "partout", a raconté aux médias locaux un responsable municipal. Son aéroport a également beaucoup souffert.

La police de la ville de Corpus Christi a quant à elle signalé samedi sur Twitter "de nombreux débris sur les routes et des lignes électriques à terre."