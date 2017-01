VIDEO. Visitez la Maison Blanche à 360° avec Barack et Michelle Obama

Un joli cadeau d'adieu. Avant de quitter définitivement la Maison Blanche, le 20 janvier prochain, Barack et Michelle Obama se sont glissés dans le costume de guide pour faire visiter en vidéo aux internautes la grande batisse dans laquelle ils ont vécu et travaillé pendant huit années à Washington (Etats-Unis).

Anecdotes personnelles et commentaires historiques

Cette visite guidée immersive est avant tout destinée aux possesseurs de casques de réalité virtuelle Oculus Rift et Samsung Gear VR. Mais elle est aussi accessible depuis vendredi 13 janvier sur la page Facebook de la Maison Blanche sous la forme d'une vidéo à 360°.

La vidéo - et la visite - dure 8 minutes. Le visiteur peut ainsi pénétrer virtuellement dans le fameux bureau ovale en compagnie du président sortant, mais aussi dans la "Situation Room", où se règlent les dossiers stratégiques. La visite guidée passe aussi par la salle de réception et le jardin où s'égaient Bo et Sunny, les deux chiens des Obama. Michelle et Barack Obama agrémentant la promenade d'anecdotes personnelles et de commentaires historiques.