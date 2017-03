VIDEO. Etats-Unis : une petite fille de 4 ans manque de se faire emporter par une bourrasque de vent

C'est ce qui s'appelle prendre l'air. Madison, une petite fille de 4 ans vivant à Lyndhurst, dans l'Ohio (Etats-Unis), a sans doute eu la peur de sa vie en rentrant tranquillement chez elle, mercredi 8 mars. Un téléphone portable à la main, elle a voulu ouvrir la porte d'entrée, lorsqu'un coup de vent l'a violemment emportée. Heureusement, la petite fille est restée bien agrippée à la poignée. "Elle va bien, a rassuré sa maman sur Fox 8. Elle a eu peur au début, puis elle a fini par en rire. Elle a tenu jusqu'à ce que je vienne l'aider."

Cette dernière était en train de débarrasser la voiture lorsqu'elle a vu sa fille décoller. Toute la scène a été filmée par une caméra de vidéo-surveillance. La mère de la petite fille a ensuite rajouté le tube Come Fly with Me, de Franck Sinatra, sur la vidéo. Résultat : elle a déjà été vue près d'1,5 million de fois.