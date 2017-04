VIDEO. Une baleine s'échoue sur une plage de New York

Découverte improbable sur la plage Rockaway Beach, dans le Queens. Une baleine à bosse a été retrouvée échouée sur le rivage de New York (Etats-Unis), mardi 4 avril, dans la matinée. Les garde-côtes américains avaient remarqué que le cétacé mort flottait au large. La houle a fini par le ramener vers le rivage.

Un mâle de 2 ans et 7,50 mètres de long

Selon le New York Daily News (en anglais), il s'agit d'un mâle d'environ 2 ans et long de plus de 7,50 mètres. Les raisons de sa mort restent inconnues pour le moment et il faudra attendre la marée basse pour que les spécialistes puissent s'approcher et étudier la baleine. En attendant, un cordon de sécurité a été mis en place pour éviter que les curieux s'approchent trop près.