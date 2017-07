VIDEO. Un policier tire sur des chiens : scandale aux Etats-Unis

La scène a été enregistrée par une caméra de surveillance. Samedi 8 juillet, à Minneapolis, dans le Minnesota, un Etat du nord des Etats-Unis, un policier a été filmé en train de tirer sur des chiens dans un jardin, alors qu'il intervenait après le déclenchement d'une alarme anti-intrusion.

La propriétaire des deux animaux, Jennifer LeMay, a mis en ligne la vidéo sur sa page Facebook. On y voit le policier pénétrer dans le jardin de sa maison, arme au poing, puis mettre en joue les deux chiens, lorsque ceux-ci se dirigent dans sa direction. L'officier de police fait ensuite feu à plusieurs reprises sur les deux animaux, qui tombent à terre, avant de se relever et de s'enfuir. Après quelques moments d'hésitation, le fonctionnaire escalade la palissade qui clôture la cour et prend la fuite.

Ciroc et Rocko érigés en symboles

Selon la propriétaire des chiens, interrogée par le StarTribune, ses deux filles, qui avaient déclenché l'alarme par erreur, ont assisté à la scène depuis la maison. Quant à ses deux chiens, Ciroc et Rocko, ils n'ont pas été tués par les coups de feu, mais ils ont été gravement blessés et ont dû être opérés. L'un à la mâchoire, l'autre à l'épaule, au flanc et à la tête.

Ce fait divers réveille une vieille polémique aux Etats-Unis, souligne BuzzFeed. Les policiers américains sont en effet accusés de faire trop souvent usage de leurs armes contre des animaux, lors de leurs interventions. A tel point que le ministère de la Justice a lancé une étude sur le sujet. La police de Minneapolis, elle, a annoncé sur sa page Facebook qu'elle avait ouvert une enquête sur l'action de son policier.