VIDEO. Un film d'animation sur une histoire d'amour entre deux garçons atteint plus de 7 millions de vues

"Dans un battement de coeur". Depuis sa mise en ligne sur Youtube lundi, le court-métrage d'animation In a heartbeat a été visionné plus de 7 millions de fois, mercredi 2 août. Réalisé par deux étudiants américains en animation, Esteban Bravo et Beth David, ce film de 4 minutes raconte le coup de foudre de Sherwin pour un de ses camarades de classe, Jonathan.

Du premier regard au regard des autres, Sherwin et Jonathan vont affronter une série de situations narrées avec poésie et délicatesse. Conçu il y a un an et demi dans les locaux de l'école d'art Ringling en Floride, le court-métrage devait au départ mettre en scène une relation hétérosexuelle, mais les auteurs ont décidé de représenter deux personnages homosexuels, afin de pallier "le manque de représentation de la communauté LGBT dans les médias".

Peu de personnages LGBT dans l'animation

"Il y a quelques références à la communauté LGBT dans les derniers programmes pour enfants... Mais il est très rare qu'un personnage LGBT soit mis en avant", confie Esteban Bravo à NBC News (en anglais). "Spécialement dans les films d'animation majoritairement destinés aux familles et aux enfants."

Avec In the heartbeat, les deux réalisateurs ont voulu montrer qu'une relation homosexuelle pouvait être clairement montrée à un jeune public, et non pas simplement suggérée comme a pu le faire Disney dans ses derniers films. Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes ont salué "la puissance" et "la justesse" du court-métrage.

Le court-métrage #InAHeartBeat est le meilleur que j'ai jamais vu,un sujet important et tres bien exploité,il est juste magnifique. — Charlotte Prr (@PrrCharlotte) 2 août 2017