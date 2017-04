VIDEO. Un cheval sauvage s'attaque à un alligator dans un parc de Floride

Une fois n'est pas coutume, ce n'est pas le reptile qui a l'air le plus méchant. Dans cette vidéo filmée dans le parc de Paynes Prairie, en Floride (Etats-Unis), classé zone naturelle nationale, les rôles sont inversés dans ce combat entre un cheval sauvage et un alligator. L'équidé sort subitement de la horde pour s'attaquer violemment à un alligator couché sur l'herbe. La vidéo a été filmée par une visiteuse du parc et postée sur sa page Facebook, mercredi 12 avril.

Les cinq chevaux sauvages ont d'abord poussé le reptile hors de leur portée. Lorsque ce dernier est allé se réfugier à quelques mètres, le cheval a persisté, décidant de le piétiner. L'incident s'est passé devant quelques visiteurs du parc. L'alligator a tout de même tenté de se défendre en mordant la patte du cheval, ce qui l'a fait reculer.

Dans une autre vidéo filmée par un autre visiteur, on perçoit bien le début de la bagarre, lorsque les cinq chevaux sauvages se font courser par l'alligator.

Krystal Berry, l'auteure de la première vidéo, a confirmé que les deux animaux ne n'étaient pas blessés. Les responsables de la réserve de Paynes Prairie l'ont confirmé selon le site Mashable (en anglais).